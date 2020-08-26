النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619

تسجيل 9 حالات وفاة في يوم

سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة.

وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة.

وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.

الرئيسية/ محطات

اعلان
391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619
سبق

سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة.

وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة.

وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:48 PM

391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619

تسجيل 9 حالات وفاة في يوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
0
41

سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة.

وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة.

وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,228
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,511
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,965

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة