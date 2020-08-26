وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.

وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة.

سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة.

391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-26 سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة. وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة. وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 09:48 PM

391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619 تسجيل 9 حالات وفاة في يوم





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سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة.

وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة.

وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.