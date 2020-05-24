بالصور.. السودانيون يخترقون الحظر ويؤدون صلاة العيد في المساجد والساحات

اخترق مئات من السودانيين الحظر الذي فرضته السلطات وقاموا بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد وعدد من الساحات العامة.

بالرغم من حظر السلطات السودانية أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، في ظل تفشي وباء كورونا، خرق المئات في الخرطوم الحظر وخرجوا لأداء الصلاة.

وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.