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بسبب مخالفات وتجاوزات.. "الترفيه" تُلغي فعالية "سعودي نايت" برابغ

شددت على ضرورة التزام الجهة المنظمة بردّ مبالغ التذاكر المباعة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، بشأن فعالية "سعودي نايت" التي كان من المقرر إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ يوم الخميس 28 شوال 1439هـ.

جاء ذلك بعد ارتكاب تلك المؤسسة عدداً من المخالفات والتجاوزات لشروط الموافقة على الترخيص.

وذكرت "الهيئة" أنها اتخذت قرارها مضطرة، بعد سلسلة متكررة من التجاوزات ارتكبتها الجهة المنظمة، تَضَمّنت "عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتنسيق المسبق مع الهيئة، فيما يخص حملات الترويج الخاصة بالفعالية وبيع التذاكر".

وأضافت: المخالفات تكررت؛ برغم تلقي المؤسسة المعنية إنذاراً بضرورة تصحيح وضعها، دون أي استجابة من جانبها.

وأردفت "الهيئة": عملنا بشكل فعال مؤخراً على تسهيل استقبال وتنظيم الحفلات لكبار نجوم العالم المحبوبين في المملكة، وفي مقدمتهم "ياني ونيللي وتوبي كيث والشاب خالد"، وفي ظل وجود كثير من الفعاليات المقررة ضمن جدول أعمال الهيئة؛ فإننا نحث جميع المؤسسات المنظمة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات ولائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية.

وشددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة التزام الجهة المنظمة بردّ مبالغ التذاكر المباعة؛ وفقاً للسياسات المتبعة في مثل تلك الحالات، وتنفيذاً للشروط الخاصة باتفاقية الشراء.

وطالبت الهيئة المنظمين بالحرص دائماً على تقديم أعلى المعايير الدولية المطبقة، على صعيد خدمة العملاء عالمياً، وتجنب ما قد يخيب أمل الجماهير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب مخالفات وتجاوزات.. "الترفيه" تُلغي فعالية "سعودي نايت" برابغ
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، بشأن فعالية "سعودي نايت" التي كان من المقرر إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ يوم الخميس 28 شوال 1439هـ.

جاء ذلك بعد ارتكاب تلك المؤسسة عدداً من المخالفات والتجاوزات لشروط الموافقة على الترخيص.

وذكرت "الهيئة" أنها اتخذت قرارها مضطرة، بعد سلسلة متكررة من التجاوزات ارتكبتها الجهة المنظمة، تَضَمّنت "عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتنسيق المسبق مع الهيئة، فيما يخص حملات الترويج الخاصة بالفعالية وبيع التذاكر".

وأضافت: المخالفات تكررت؛ برغم تلقي المؤسسة المعنية إنذاراً بضرورة تصحيح وضعها، دون أي استجابة من جانبها.

وأردفت "الهيئة": عملنا بشكل فعال مؤخراً على تسهيل استقبال وتنظيم الحفلات لكبار نجوم العالم المحبوبين في المملكة، وفي مقدمتهم "ياني ونيللي وتوبي كيث والشاب خالد"، وفي ظل وجود كثير من الفعاليات المقررة ضمن جدول أعمال الهيئة؛ فإننا نحث جميع المؤسسات المنظمة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات ولائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية.

وشددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة التزام الجهة المنظمة بردّ مبالغ التذاكر المباعة؛ وفقاً للسياسات المتبعة في مثل تلك الحالات، وتنفيذاً للشروط الخاصة باتفاقية الشراء.

وطالبت الهيئة المنظمين بالحرص دائماً على تقديم أعلى المعايير الدولية المطبقة، على صعيد خدمة العملاء عالمياً، وتجنب ما قد يخيب أمل الجماهير.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
03:33 PM

بسبب مخالفات وتجاوزات.. "الترفيه" تُلغي فعالية "سعودي نايت" برابغ

شددت على ضرورة التزام الجهة المنظمة بردّ مبالغ التذاكر المباعة

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عبدالعزيز السلمي - رابغ
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، بشأن فعالية "سعودي نايت" التي كان من المقرر إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ يوم الخميس 28 شوال 1439هـ.

جاء ذلك بعد ارتكاب تلك المؤسسة عدداً من المخالفات والتجاوزات لشروط الموافقة على الترخيص.

وذكرت "الهيئة" أنها اتخذت قرارها مضطرة، بعد سلسلة متكررة من التجاوزات ارتكبتها الجهة المنظمة، تَضَمّنت "عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتنسيق المسبق مع الهيئة، فيما يخص حملات الترويج الخاصة بالفعالية وبيع التذاكر".

وأضافت: المخالفات تكررت؛ برغم تلقي المؤسسة المعنية إنذاراً بضرورة تصحيح وضعها، دون أي استجابة من جانبها.

وأردفت "الهيئة": عملنا بشكل فعال مؤخراً على تسهيل استقبال وتنظيم الحفلات لكبار نجوم العالم المحبوبين في المملكة، وفي مقدمتهم "ياني ونيللي وتوبي كيث والشاب خالد"، وفي ظل وجود كثير من الفعاليات المقررة ضمن جدول أعمال الهيئة؛ فإننا نحث جميع المؤسسات المنظمة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات ولائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية.

وشددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة التزام الجهة المنظمة بردّ مبالغ التذاكر المباعة؛ وفقاً للسياسات المتبعة في مثل تلك الحالات، وتنفيذاً للشروط الخاصة باتفاقية الشراء.

وطالبت الهيئة المنظمين بالحرص دائماً على تقديم أعلى المعايير الدولية المطبقة، على صعيد خدمة العملاء عالمياً، وتجنب ما قد يخيب أمل الجماهير.

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