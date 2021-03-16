أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 327.67 نقطة ليقفل عند مستوى 5959.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 184 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الوطنية, والخليج للتدريب، ووفرة، وزين السعودية، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، والفخارية، وسيسكو، والرياض، والخزف السعودي، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و10% . وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك, والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 335.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7917.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 753 صفقة.

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 5959.69 نقطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-16 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 327.67 نقطة ليقفل عند مستوى 5959.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 184 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الوطنية, والخليج للتدريب، ووفرة، وزين السعودية، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، والفخارية، وسيسكو، والرياض، والخزف السعودي، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و10% .



وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك, والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 335.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7917.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 753 صفقة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 04:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 5959.69 نقطة بتداولات بلغت 5.4 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم





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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 327.67 نقطة ليقفل عند مستوى 5959.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 184 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الوطنية, والخليج للتدريب، ووفرة، وزين السعودية، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، والفخارية، وسيسكو، والرياض، والخزف السعودي، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و10% .



وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك, والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 335.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7917.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 753 صفقة.