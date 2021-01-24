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باكستان تطلب من إيران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي

يختبئون في طهران.. وهذه أسماؤهم

أفادت صحيفة باكستانية، أن إسلام آباد طلبت من طهران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي.
وقالت الصحيفة، إن المخابرات توصلت لخيوط مثمرة لتواجد المشتبه بهم في إيران، وأن المشتبه بهم الـ 3 تورطوا بقتل الدبلوماسي السعودي وأنشطة إرهابية، والثلاثة يختبئون في إيران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وهم: علي مستحسن ورضا إمام وسيد أحمد.
وأضافت الصحيفة الباكستانية، أنه تم إصدار نشرة حمراء لاعتقال المشتبه بهم باغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011 طبقاً لـ"العربية نت".

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باكستان تطلب من إيران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي
سبق

أفادت صحيفة باكستانية، أن إسلام آباد طلبت من طهران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي.
وقالت الصحيفة، إن المخابرات توصلت لخيوط مثمرة لتواجد المشتبه بهم في إيران، وأن المشتبه بهم الـ 3 تورطوا بقتل الدبلوماسي السعودي وأنشطة إرهابية، والثلاثة يختبئون في إيران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وهم: علي مستحسن ورضا إمام وسيد أحمد.
وأضافت الصحيفة الباكستانية، أنه تم إصدار نشرة حمراء لاعتقال المشتبه بهم باغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011 طبقاً لـ"العربية نت".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:22 PM

باكستان تطلب من إيران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي

يختبئون في طهران.. وهذه أسماؤهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,372

أفادت صحيفة باكستانية، أن إسلام آباد طلبت من طهران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي.
وقالت الصحيفة، إن المخابرات توصلت لخيوط مثمرة لتواجد المشتبه بهم في إيران، وأن المشتبه بهم الـ 3 تورطوا بقتل الدبلوماسي السعودي وأنشطة إرهابية، والثلاثة يختبئون في إيران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وهم: علي مستحسن ورضا إمام وسيد أحمد.
وأضافت الصحيفة الباكستانية، أنه تم إصدار نشرة حمراء لاعتقال المشتبه بهم باغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011 طبقاً لـ"العربية نت".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

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