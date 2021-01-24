باكستان تطلب من إيران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي

يختبئون في طهران.. وهذه أسماؤهم

أفادت صحيفة باكستانية، أن إسلام آباد طلبت من طهران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي.

وقالت الصحيفة، إن المخابرات توصلت لخيوط مثمرة لتواجد المشتبه بهم في إيران، وأن المشتبه بهم الـ 3 تورطوا بقتل الدبلوماسي السعودي وأنشطة إرهابية، والثلاثة يختبئون في إيران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وهم: علي مستحسن ورضا إمام وسيد أحمد.

وأضافت الصحيفة الباكستانية، أنه تم إصدار نشرة حمراء لاعتقال المشتبه بهم باغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011 طبقاً لـ"العربية نت".