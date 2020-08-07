صدور الأمـر الملكي الكريم بترقية بندر بن فهد العويمر إلى رتبة عميد بوزارة الداخلية.
"العويمر" إلى رتبة عميد
صدور الأمـر الملكي الكريم بترقية بندر بن فهد العويمر إلى رتبة عميد بوزارة الداخلية.
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"العويمر" إلى رتبة عميدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-07
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
03:40 PM
"العويمر" إلى رتبة عميد
صدور الأمـر الملكي الكريم بترقية بندر بن فهد العويمر إلى رتبة عميد بوزارة الداخلية.
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