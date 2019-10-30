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بتوجيه أمير المنطقة.. شرطة الرياض تُكَرّم مواطنًا ساهَمَ في القبض على أحد الجناة

سلَب مقيمًا فلبينيًّا.. "المطيري": عَمَلٌ مُشرّف يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية

بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري المواطن/ عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان؛ لقاء تعاونه مع رجال الأمن، ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب قضية جنائية، تَمَثّلت في سلب مقيم فلبيني الجنسية، ونقل له مدير شرطة منطقة الرياض شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف، يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة.

شرطة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تكريم مواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه أمير المنطقة.. شرطة الرياض تُكَرّم مواطنًا ساهَمَ في القبض على أحد الجناة
سبق

بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري المواطن/ عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان؛ لقاء تعاونه مع رجال الأمن، ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب قضية جنائية، تَمَثّلت في سلب مقيم فلبيني الجنسية، ونقل له مدير شرطة منطقة الرياض شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف، يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
01:40 PM

بتوجيه أمير المنطقة.. شرطة الرياض تُكَرّم مواطنًا ساهَمَ في القبض على أحد الجناة

سلَب مقيمًا فلبينيًّا.. "المطيري": عَمَلٌ مُشرّف يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
9,935

بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري المواطن/ عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان؛ لقاء تعاونه مع رجال الأمن، ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب قضية جنائية، تَمَثّلت في سلب مقيم فلبيني الجنسية، ونقل له مدير شرطة منطقة الرياض شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف، يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة.

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