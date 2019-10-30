بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري المواطن/ عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان؛ لقاء تعاونه مع رجال الأمن، ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب قضية جنائية، تَمَثّلت في سلب مقيم فلبيني الجنسية، ونقل له مدير شرطة منطقة الرياض شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف، يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة.

بتوجيه أمير المنطقة.. شرطة الرياض تُكَرّم مواطنًا ساهَمَ في القبض على أحد الجناة عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-30 بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري المواطن/ عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان؛ لقاء تعاونه مع رجال الأمن، ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب قضية جنائية، تَمَثّلت في سلب مقيم فلبيني الجنسية، ونقل له مدير شرطة منطقة الرياض شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف، يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 01:40 PM

بتوجيه أمير المنطقة.. شرطة الرياض تُكَرّم مواطنًا ساهَمَ في القبض على أحد الجناة سلَب مقيمًا فلبينيًّا.. "المطيري": عَمَلٌ مُشرّف يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية





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بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري المواطن/ عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان؛ لقاء تعاونه مع رجال الأمن، ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب قضية جنائية، تَمَثّلت في سلب مقيم فلبيني الجنسية، ونقل له مدير شرطة منطقة الرياض شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف، يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة.