بدء جراحة المناظير في مستشفى "سراة عبيدة"

تحت إشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي

أعلنت "صحة عسير" أن مستشفى "سراة عبيدة" بدأ في إجراء عمليات جراحة المناظير والجراحة العامة مع دعمه بالاستشاريين، وتأمين أجهزة عمليات متقدمة من ضمنها جهاز المناظير الجراحية، تحت إشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي، واستشاري الجراحة الدكتور انطوان اسطه.

وأجرى المستشفى عمليات عظام متقدمة، بعد دعمه باستشاري عظام متخصص في جراحة عظام الورك والمفاصل، مع متابعة حالات جراحة العظام المحالة للمستشفى من الحد الجنوبي، بقيادة استشاري العظام، الدكتور عبدالسلام العكرمي.

من جهته أشار مدير القطاع الصحي والمستشفى، سعيد آل راقع، إلى أن هذا الدعم والاهتمام يأتي بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية خالد بن عايض عسيري، ومساعده للخدمات العلاجية.