النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء جراحة المناظير في مستشفى "سراة عبيدة"

تحت إشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي

أعلنت "صحة عسير" أن مستشفى "سراة عبيدة" بدأ في إجراء عمليات جراحة المناظير والجراحة العامة مع دعمه بالاستشاريين، وتأمين أجهزة عمليات متقدمة من ضمنها جهاز المناظير الجراحية، تحت إشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي، واستشاري الجراحة الدكتور انطوان اسطه.
وأجرى المستشفى عمليات عظام متقدمة، بعد دعمه باستشاري عظام متخصص في جراحة عظام الورك والمفاصل، مع متابعة حالات جراحة العظام المحالة للمستشفى من الحد الجنوبي، بقيادة استشاري العظام، الدكتور عبدالسلام العكرمي.
من جهته أشار مدير القطاع الصحي والمستشفى، سعيد آل راقع، إلى أن هذا الدعم والاهتمام يأتي بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية خالد بن عايض عسيري، ومساعده للخدمات العلاجية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء جراحة المناظير في مستشفى "سراة عبيدة"
سبق

أعلنت "صحة عسير" أن مستشفى "سراة عبيدة" بدأ في إجراء عمليات جراحة المناظير والجراحة العامة مع دعمه بالاستشاريين، وتأمين أجهزة عمليات متقدمة من ضمنها جهاز المناظير الجراحية، تحت إشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي، واستشاري الجراحة الدكتور انطوان اسطه.
وأجرى المستشفى عمليات عظام متقدمة، بعد دعمه باستشاري عظام متخصص في جراحة عظام الورك والمفاصل، مع متابعة حالات جراحة العظام المحالة للمستشفى من الحد الجنوبي، بقيادة استشاري العظام، الدكتور عبدالسلام العكرمي.
من جهته أشار مدير القطاع الصحي والمستشفى، سعيد آل راقع، إلى أن هذا الدعم والاهتمام يأتي بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية خالد بن عايض عسيري، ومساعده للخدمات العلاجية.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
09:40 PM

بدء جراحة المناظير في مستشفى "سراة عبيدة"

تحت إشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
157

أعلنت "صحة عسير" أن مستشفى "سراة عبيدة" بدأ في إجراء عمليات جراحة المناظير والجراحة العامة مع دعمه بالاستشاريين، وتأمين أجهزة عمليات متقدمة من ضمنها جهاز المناظير الجراحية، تحت إشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي، واستشاري الجراحة الدكتور انطوان اسطه.
وأجرى المستشفى عمليات عظام متقدمة، بعد دعمه باستشاري عظام متخصص في جراحة عظام الورك والمفاصل، مع متابعة حالات جراحة العظام المحالة للمستشفى من الحد الجنوبي، بقيادة استشاري العظام، الدكتور عبدالسلام العكرمي.
من جهته أشار مدير القطاع الصحي والمستشفى، سعيد آل راقع، إلى أن هذا الدعم والاهتمام يأتي بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية خالد بن عايض عسيري، ومساعده للخدمات العلاجية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,814
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,001
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,964
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,539

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة