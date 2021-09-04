بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم إلى العراق في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار بغداد الدولي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.

