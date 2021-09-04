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بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم إلى العراق في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار بغداد الدولي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية
سبق

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم إلى العراق في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار بغداد الدولي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
04:36 PM

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
2
7,049

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم إلى العراق في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار بغداد الدولي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.

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