تأجيل دورة الألعاب السعودية حتى إشعار آخر

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل البطولة حتى إشعار آخر، بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصًا من اللجنة على سلامة الجميع.

وقالت اللجنة في بيان "تابعت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية باهتمام كبير المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد (COVlD-19) بالتعاون مع الجهات المعنية التي لم تتدخر جهدًا في تلبية كل الاحتياجات اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين في الألعاب.

وتابعت: وبناء على التوصيات الصادرة من اللجنة المعنية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس، وحيث إن سلامة الجميع تعد الأولوية القصوى، فقد قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل إقامة الدورة إلى وقتٍ لاحق، متمنين السلامة للجميع.