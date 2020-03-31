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روسيا تفرض عقوبات قاسية على مَن ينشر أخبارًا كاذبة عن كورونا

غرامة مالية تصل إلى 700 ألف روبل وعقوبة بالسجن 3 سنوات

صادَقَ مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب مَن ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العامة، بما في ذلك الأوبئة.

وبناء على التعديلات الجديدة؛ فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة على أنها تقارير ذات مصداقية عن جائحة كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"؛ إذا أدت المعلومات الكاذبة إلى وفاة أحد ما، أو إلى عواقب وخيمة أخرى؛ فستُفرض غرامة على المذنب تصل إلى 2 مليون روبل، أو عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات.

وجاءت التعديلات الجديدة في إطار قانون ينص على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات لانتهاك المصابين بفيروس كورونا شروط الحجر الصحي.

كذلك صادَقَ مجلس "الدوما" الروسي اليوم أيضًا، على مشروع قانون يوسع سلطات مجلس الوزراء الروسي بسبب انتشار كورونا؛ حيث يعطي الحق للمجلس بفرض حالة الطوارئ في البلاد.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تفرض عقوبات قاسية على مَن ينشر أخبارًا كاذبة عن كورونا
سبق

صادَقَ مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب مَن ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العامة، بما في ذلك الأوبئة.

وبناء على التعديلات الجديدة؛ فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة على أنها تقارير ذات مصداقية عن جائحة كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"؛ إذا أدت المعلومات الكاذبة إلى وفاة أحد ما، أو إلى عواقب وخيمة أخرى؛ فستُفرض غرامة على المذنب تصل إلى 2 مليون روبل، أو عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات.

وجاءت التعديلات الجديدة في إطار قانون ينص على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات لانتهاك المصابين بفيروس كورونا شروط الحجر الصحي.

كذلك صادَقَ مجلس "الدوما" الروسي اليوم أيضًا، على مشروع قانون يوسع سلطات مجلس الوزراء الروسي بسبب انتشار كورونا؛ حيث يعطي الحق للمجلس بفرض حالة الطوارئ في البلاد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:37 PM

روسيا تفرض عقوبات قاسية على مَن ينشر أخبارًا كاذبة عن كورونا

غرامة مالية تصل إلى 700 ألف روبل وعقوبة بالسجن 3 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادَقَ مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب مَن ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العامة، بما في ذلك الأوبئة.

وبناء على التعديلات الجديدة؛ فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة على أنها تقارير ذات مصداقية عن جائحة كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"؛ إذا أدت المعلومات الكاذبة إلى وفاة أحد ما، أو إلى عواقب وخيمة أخرى؛ فستُفرض غرامة على المذنب تصل إلى 2 مليون روبل، أو عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات.

وجاءت التعديلات الجديدة في إطار قانون ينص على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات لانتهاك المصابين بفيروس كورونا شروط الحجر الصحي.

كذلك صادَقَ مجلس "الدوما" الروسي اليوم أيضًا، على مشروع قانون يوسع سلطات مجلس الوزراء الروسي بسبب انتشار كورونا؛ حيث يعطي الحق للمجلس بفرض حالة الطوارئ في البلاد.

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