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ارتفاع أسعار العقارات 0.4% مقارنةً بالربع السابق من العام

الهيئة العامة للإحصاء أصدرت تقرير الرقم القياسي اليوم

سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0.4% مقارنةً بالربع السابق "الربع الأول 2019م"، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4.80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ(1,80) في الربع الأول 2019.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa .

وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0.2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0.2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%).

أما بخصوص القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض (المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع أسعار العقارات 0.4% مقارنةً بالربع السابق من العام
سبق

سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0.4% مقارنةً بالربع السابق "الربع الأول 2019م"، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4.80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ(1,80) في الربع الأول 2019.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa .

وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0.2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0.2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%).

أما بخصوص القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض (المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:57 PM

ارتفاع أسعار العقارات 0.4% مقارنةً بالربع السابق من العام

الهيئة العامة للإحصاء أصدرت تقرير الرقم القياسي اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0.4% مقارنةً بالربع السابق "الربع الأول 2019م"، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4.80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ(1,80) في الربع الأول 2019.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa .

وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0.2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0.2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%).

أما بخصوص القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض (المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

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