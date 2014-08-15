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"أمانة جدة" تستقبل 28.807 ذبائح بمسالخها

ضبطت 1060 ذبيحة فاسدة خلال موسم الحج

أنهت أمانة محافظة جدة أعمال رصد ومتابعة تهريب الذبائح الفاسدة خلال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدَّم لسكان وزوار محافظة جدة.

وجنّدت وكالة البلديات الفرعية، ممثلة في البلديات وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارات الأمانة المعنية، وكل من محافظة جدة والشرطة وإدارة المرور، الإمكانات البشرية والآليات والمعدات كافة لمنع تهريب الذبائح الفاسدة، وذلك بتخصيص خمس نطاقات من خلال (بلدية أم السلم الفرعية) و(بلدية بريمان الفرعية) و(بلدية الجنوب الفرعية) و(بلدية ذهبان الفرعية) و(بلدية طيبة الفرعية)؛ لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة.

وكانت وكالة البلديات الفرعية قد قامت بتنظيم أعمال المسالخ الرئيسية لتوفير سبل الراحة لأصحاب الأضاحي، من خلال مسارات خصصتها الأمانة بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ، بما في ذلك وضع صالات خاصة لذوي الإعاقة ولكبار السن والعوائل لخدمتهم بشكل أفضل.

واستقبلت المسالخ الرئيسية للأمانة خلال عيد الأضحى للعام الحالي (28.807) ذبائح. وفيما يتعلق بمتابعة منع دخول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب مخالفة الطرق المستخدمة في حفظها أو نقلها تمكنت البلديات الفرعية عبر نقاط التفتيش خلال أيام عيد الأضحى من منع تهريب (1060) ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها عبر نقاط التفتيش، وتم تفتيش (4412) سيارة، وحجز (212) منها.

وفي سياق متصل، تمكنت الأمانة خلال فترة موسم الحج من إزالة (376) من الحظائر العشوائية، و(286) مسلخًا عشوائيًّا بالطرق الرئيسية والداخلية.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إلى أن تلك الجهود جاءت ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، وأن الأمانة حرصت خلال عيد الأضحى المبارك على ضبط ومنع تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.. مشيرًا إلى استمرار الجهود والرقابة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة جدة" تستقبل 28.807 ذبائح بمسالخها
سبق

أنهت أمانة محافظة جدة أعمال رصد ومتابعة تهريب الذبائح الفاسدة خلال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدَّم لسكان وزوار محافظة جدة.

وجنّدت وكالة البلديات الفرعية، ممثلة في البلديات وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارات الأمانة المعنية، وكل من محافظة جدة والشرطة وإدارة المرور، الإمكانات البشرية والآليات والمعدات كافة لمنع تهريب الذبائح الفاسدة، وذلك بتخصيص خمس نطاقات من خلال (بلدية أم السلم الفرعية) و(بلدية بريمان الفرعية) و(بلدية الجنوب الفرعية) و(بلدية ذهبان الفرعية) و(بلدية طيبة الفرعية)؛ لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة.

وكانت وكالة البلديات الفرعية قد قامت بتنظيم أعمال المسالخ الرئيسية لتوفير سبل الراحة لأصحاب الأضاحي، من خلال مسارات خصصتها الأمانة بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ، بما في ذلك وضع صالات خاصة لذوي الإعاقة ولكبار السن والعوائل لخدمتهم بشكل أفضل.

واستقبلت المسالخ الرئيسية للأمانة خلال عيد الأضحى للعام الحالي (28.807) ذبائح. وفيما يتعلق بمتابعة منع دخول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب مخالفة الطرق المستخدمة في حفظها أو نقلها تمكنت البلديات الفرعية عبر نقاط التفتيش خلال أيام عيد الأضحى من منع تهريب (1060) ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها عبر نقاط التفتيش، وتم تفتيش (4412) سيارة، وحجز (212) منها.

وفي سياق متصل، تمكنت الأمانة خلال فترة موسم الحج من إزالة (376) من الحظائر العشوائية، و(286) مسلخًا عشوائيًّا بالطرق الرئيسية والداخلية.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إلى أن تلك الجهود جاءت ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، وأن الأمانة حرصت خلال عيد الأضحى المبارك على ضبط ومنع تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.. مشيرًا إلى استمرار الجهود والرقابة.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
11:30 PM

"أمانة جدة" تستقبل 28.807 ذبائح بمسالخها

ضبطت 1060 ذبيحة فاسدة خلال موسم الحج

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهت أمانة محافظة جدة أعمال رصد ومتابعة تهريب الذبائح الفاسدة خلال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدَّم لسكان وزوار محافظة جدة.

وجنّدت وكالة البلديات الفرعية، ممثلة في البلديات وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارات الأمانة المعنية، وكل من محافظة جدة والشرطة وإدارة المرور، الإمكانات البشرية والآليات والمعدات كافة لمنع تهريب الذبائح الفاسدة، وذلك بتخصيص خمس نطاقات من خلال (بلدية أم السلم الفرعية) و(بلدية بريمان الفرعية) و(بلدية الجنوب الفرعية) و(بلدية ذهبان الفرعية) و(بلدية طيبة الفرعية)؛ لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة.

وكانت وكالة البلديات الفرعية قد قامت بتنظيم أعمال المسالخ الرئيسية لتوفير سبل الراحة لأصحاب الأضاحي، من خلال مسارات خصصتها الأمانة بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ، بما في ذلك وضع صالات خاصة لذوي الإعاقة ولكبار السن والعوائل لخدمتهم بشكل أفضل.

واستقبلت المسالخ الرئيسية للأمانة خلال عيد الأضحى للعام الحالي (28.807) ذبائح. وفيما يتعلق بمتابعة منع دخول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب مخالفة الطرق المستخدمة في حفظها أو نقلها تمكنت البلديات الفرعية عبر نقاط التفتيش خلال أيام عيد الأضحى من منع تهريب (1060) ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها عبر نقاط التفتيش، وتم تفتيش (4412) سيارة، وحجز (212) منها.

وفي سياق متصل، تمكنت الأمانة خلال فترة موسم الحج من إزالة (376) من الحظائر العشوائية، و(286) مسلخًا عشوائيًّا بالطرق الرئيسية والداخلية.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إلى أن تلك الجهود جاءت ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، وأن الأمانة حرصت خلال عيد الأضحى المبارك على ضبط ومنع تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.. مشيرًا إلى استمرار الجهود والرقابة.

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