"التحالف" يعلن: تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصراً من الحوثي، ودمّرت 9 آليات عسكرية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصراً من الحوثي، ودمّرت 9 آليات عسكرية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصراً من الحوثي، ودمّرت 9 آليات عسكرية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف قتلت 85 عنصراً من الحوثي، ودمّرت 9 آليات عسكرية.