"ساما" ومركز المعلومات الوطني يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني

للاستفادة من الخدمات الإلكترونية وأهمها الاستعلام عن حالات الوفاة

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم, مع مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي, اتفاقية الربط الإلكتروني بين المؤسسة والمركز، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بين الجهتين، وأهمها خدمة الاستعلام عن حالات الوفاة، التي يتم بموجبها إشعار البنوك والمصارف العاملة في المملكة عن حالات الوفاة بما يحفظ حقوق الورثة من خلال الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للبنوك والمصارف.

وتسعى مؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني من خلال الاتفاقية إلى إيجاد آلية تقنية يتم من خلالها إشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها من خلال بناء البرامج اللازمة لإتمام عملية الاتصال والتحقق من قبل الجهتين، على أن يراعى إجراءات الأمن اللازمة لحماية البيانات أثناء انتقالها والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.

وأعرب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عن شكره لمعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت لمساهمتهما في تسريع إجراءات توقيع الاتفاقية بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والمركز.