"مشبب" يرزق  بـ "رند"

رزق الزميل عبدالرحمن مشبب من صحيفة الرياضية بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها رند لتنضم إلى شقيقها فيصل، جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.
رزق الزميل عبدالرحمن مشبب من صحيفة الرياضية بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها رند لتنضم إلى شقيقها فيصل، جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.
رزق الزميل عبدالرحمن مشبب من صحيفة الرياضية بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها رند لتنضم إلى شقيقها فيصل، جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.
رزق الزميل عبدالرحمن مشبب من صحيفة الرياضية بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها رند لتنضم إلى شقيقها فيصل، جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.