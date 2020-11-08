تحضيراً لمجلس التنسيق السعودي العراقي.. وفد وزاري يبدأ زيارة رسمية إلى بغداد

يلتقي الكاظمي ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات

بدأ اليوم وفد وزاري سعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ زيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة.

ويضم الوفد: وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

ويلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

كما ستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

تأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيداً للاجتماع المرتقب بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.