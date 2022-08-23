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شاهد وفد جامعة الملك فهد للبترول في الصين.. لقاء مع السفير وخبرات

"الماضي" يؤكد أهمية الـزيارة ورئيس الوفـد يُهدي له درعـًا تذكاريًّا

الْتقى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي بن محمد الماضي، بمقر السفارة في بكين، بمجموعة من مشرفي وطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برئاسة الدكتور حسن العسيري وعددهم ٢٤.

وألقى "الماضي" كلمة ترحيبية أثنى من خلالها على جهود الجامعة في القيام بهذه الزيارات التي تهدف للتعرف واكتساب الخبرات والتواصل مع المختصين في مجال الطاقة وغيرها من العلوم؛ مؤكدًا أن زيارة وفد الجامعة للصين هامة جدًّا؛ نظرًا لتطور العلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف: "هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التواصل وتحفيز العلاقات الثنائية بين البلدين"؛ مشيرًا إلى أن العلاقات بين المملكة والصين تسير وفق خطوات ثابتة؛ بهدف واضح يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واختتم "الماضي" مثمنًا عمل وجهود الملحقية الثقافية بالسفارة؛ متمنيًا للجامعة والوفد الزائر النجاح والتوفيق، حاثًّا على تكثيف مثل هذه الزيارات.

وقد قدّم رئيس الوفد الطلابي للجامعة الدكتور حسن العسيري للسفير، درعًا تذكارية في ختام اللقاء؛ حيث حضر اللقاءَ نائبُ السفير أحمد المولد، وعبدالوهاب الدماك مساعد الملحق الثقافي في الصين.

يُذكر أن الملحقية الثقافية بالسفارة في بكين، قامت بالإشراف على الزيارة؛ حيث قامت بتنظيم برنامج لها يشمل لقاءات وزيارات أكاديمية ومراكز بحثية وشركات ومصانع ومواقع تاريخية في مدينتيْ بكين وشنغهاي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد وفد جامعة الملك فهد للبترول في الصين.. لقاء مع السفير وخبرات
سبق

الْتقى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي بن محمد الماضي، بمقر السفارة في بكين، بمجموعة من مشرفي وطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برئاسة الدكتور حسن العسيري وعددهم ٢٤.

وألقى "الماضي" كلمة ترحيبية أثنى من خلالها على جهود الجامعة في القيام بهذه الزيارات التي تهدف للتعرف واكتساب الخبرات والتواصل مع المختصين في مجال الطاقة وغيرها من العلوم؛ مؤكدًا أن زيارة وفد الجامعة للصين هامة جدًّا؛ نظرًا لتطور العلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف: "هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التواصل وتحفيز العلاقات الثنائية بين البلدين"؛ مشيرًا إلى أن العلاقات بين المملكة والصين تسير وفق خطوات ثابتة؛ بهدف واضح يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واختتم "الماضي" مثمنًا عمل وجهود الملحقية الثقافية بالسفارة؛ متمنيًا للجامعة والوفد الزائر النجاح والتوفيق، حاثًّا على تكثيف مثل هذه الزيارات.

وقد قدّم رئيس الوفد الطلابي للجامعة الدكتور حسن العسيري للسفير، درعًا تذكارية في ختام اللقاء؛ حيث حضر اللقاءَ نائبُ السفير أحمد المولد، وعبدالوهاب الدماك مساعد الملحق الثقافي في الصين.

يُذكر أن الملحقية الثقافية بالسفارة في بكين، قامت بالإشراف على الزيارة؛ حيث قامت بتنظيم برنامج لها يشمل لقاءات وزيارات أكاديمية ومراكز بحثية وشركات ومصانع ومواقع تاريخية في مدينتيْ بكين وشنغهاي.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
02:42 PM

شاهد وفد جامعة الملك فهد للبترول في الصين.. لقاء مع السفير وخبرات

"الماضي" يؤكد أهمية الـزيارة ورئيس الوفـد يُهدي له درعـًا تذكاريًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بكين
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الْتقى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي بن محمد الماضي، بمقر السفارة في بكين، بمجموعة من مشرفي وطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برئاسة الدكتور حسن العسيري وعددهم ٢٤.

وألقى "الماضي" كلمة ترحيبية أثنى من خلالها على جهود الجامعة في القيام بهذه الزيارات التي تهدف للتعرف واكتساب الخبرات والتواصل مع المختصين في مجال الطاقة وغيرها من العلوم؛ مؤكدًا أن زيارة وفد الجامعة للصين هامة جدًّا؛ نظرًا لتطور العلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف: "هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التواصل وتحفيز العلاقات الثنائية بين البلدين"؛ مشيرًا إلى أن العلاقات بين المملكة والصين تسير وفق خطوات ثابتة؛ بهدف واضح يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واختتم "الماضي" مثمنًا عمل وجهود الملحقية الثقافية بالسفارة؛ متمنيًا للجامعة والوفد الزائر النجاح والتوفيق، حاثًّا على تكثيف مثل هذه الزيارات.

وقد قدّم رئيس الوفد الطلابي للجامعة الدكتور حسن العسيري للسفير، درعًا تذكارية في ختام اللقاء؛ حيث حضر اللقاءَ نائبُ السفير أحمد المولد، وعبدالوهاب الدماك مساعد الملحق الثقافي في الصين.

يُذكر أن الملحقية الثقافية بالسفارة في بكين، قامت بالإشراف على الزيارة؛ حيث قامت بتنظيم برنامج لها يشمل لقاءات وزيارات أكاديمية ومراكز بحثية وشركات ومصانع ومواقع تاريخية في مدينتيْ بكين وشنغهاي.

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