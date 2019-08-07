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المحكمة العليا التركية تصدم أردوغان: وصف الانقلاب بالمسرحية.. ليس جريمة

رفضت طلبًا من وزارة العدل لمحاكمة موظف قال لزملائه "ما حدث لعبة حكومة"

أصدرت المحكمة العليا التركية، قرارًا مثيرًا للغاية، قضت خلاله بأن استخدام عبارات من قبيل "أحداث انقلاب 15 يوليو 2016 كانت مسرحية أو سيناريو من رئيس الجمهورية أردوغان" ليست جريمة يعاقب عليها القانون، ورفضت طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات أنها "انتقاد حاد"، وليس تهمة يعاقب عليها القانون، وأصدرت قرارًا برفض طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة على أحد الموظفين المتهمين على خلفية هذه التصريحات.

وبحسب ما نشرته "زمان" التركية اليوم، كان المتهم الذي يعمل موظفًا في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية في مدينة بينجول، قد قال للعاملين في الدائرة عن محاولة انقلاب 15 يوليو 2016: "أنتم تعرفون الأمر بشكل خاطئ، إن المحاولة الانقلابية لعبة من الحكومة، إن أناسًا مدنيين تمكنوا من تعذيب الجنود الذين يُزعم أنهم أطلقوا النار من داخل الدبابة، أنتم لا تعرفون أي شيء، هذا الانقلاب هو سيناريو مفتعل، هي محاولة مسرحية من رئيس الجمهورية أردوغان حتى يتمكن من أن يكون رئيسًا في ظل النظام الرئاسي، لا يجب أن ننخدع بمثل هذه الألاعيب".

وتَقدم العاملون في المكان نفسه ببلاغات ضد هذا الموظف؛ بسبب تصريحاته المذكورة، ورفعت دعوى قضائية ضده بتهمة "عمل دعاية لتنظيم إرهابي"؛ إلا أن الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بتبرئة المتهم، وأوضحت أنه لا يوجد دليل إدانة.

وكانت وزارة العدل قد قدّمت طلبًا إلى المحكمة العليا بتوقيع عقوبة على المتهم المذكور، على خلفية هذه التصريحات؛ معتبرة إياها جريمة يحاسب عليها القانون؛ إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارًا بأن استخدام مثل هذه العبارات ليس جريمة؛ وإنما يجب التعامل معها على أنها انتقادات شديدة اللهجة.

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المحكمة العليا التركية تصدم أردوغان: وصف الانقلاب بالمسرحية.. ليس جريمة
سبق

أصدرت المحكمة العليا التركية، قرارًا مثيرًا للغاية، قضت خلاله بأن استخدام عبارات من قبيل "أحداث انقلاب 15 يوليو 2016 كانت مسرحية أو سيناريو من رئيس الجمهورية أردوغان" ليست جريمة يعاقب عليها القانون، ورفضت طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات أنها "انتقاد حاد"، وليس تهمة يعاقب عليها القانون، وأصدرت قرارًا برفض طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة على أحد الموظفين المتهمين على خلفية هذه التصريحات.

وبحسب ما نشرته "زمان" التركية اليوم، كان المتهم الذي يعمل موظفًا في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية في مدينة بينجول، قد قال للعاملين في الدائرة عن محاولة انقلاب 15 يوليو 2016: "أنتم تعرفون الأمر بشكل خاطئ، إن المحاولة الانقلابية لعبة من الحكومة، إن أناسًا مدنيين تمكنوا من تعذيب الجنود الذين يُزعم أنهم أطلقوا النار من داخل الدبابة، أنتم لا تعرفون أي شيء، هذا الانقلاب هو سيناريو مفتعل، هي محاولة مسرحية من رئيس الجمهورية أردوغان حتى يتمكن من أن يكون رئيسًا في ظل النظام الرئاسي، لا يجب أن ننخدع بمثل هذه الألاعيب".

وتَقدم العاملون في المكان نفسه ببلاغات ضد هذا الموظف؛ بسبب تصريحاته المذكورة، ورفعت دعوى قضائية ضده بتهمة "عمل دعاية لتنظيم إرهابي"؛ إلا أن الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بتبرئة المتهم، وأوضحت أنه لا يوجد دليل إدانة.

وكانت وزارة العدل قد قدّمت طلبًا إلى المحكمة العليا بتوقيع عقوبة على المتهم المذكور، على خلفية هذه التصريحات؛ معتبرة إياها جريمة يحاسب عليها القانون؛ إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارًا بأن استخدام مثل هذه العبارات ليس جريمة؛ وإنما يجب التعامل معها على أنها انتقادات شديدة اللهجة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:46 PM

المحكمة العليا التركية تصدم أردوغان: وصف الانقلاب بالمسرحية.. ليس جريمة

رفضت طلبًا من وزارة العدل لمحاكمة موظف قال لزملائه "ما حدث لعبة حكومة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت المحكمة العليا التركية، قرارًا مثيرًا للغاية، قضت خلاله بأن استخدام عبارات من قبيل "أحداث انقلاب 15 يوليو 2016 كانت مسرحية أو سيناريو من رئيس الجمهورية أردوغان" ليست جريمة يعاقب عليها القانون، ورفضت طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات أنها "انتقاد حاد"، وليس تهمة يعاقب عليها القانون، وأصدرت قرارًا برفض طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة على أحد الموظفين المتهمين على خلفية هذه التصريحات.

وبحسب ما نشرته "زمان" التركية اليوم، كان المتهم الذي يعمل موظفًا في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية في مدينة بينجول، قد قال للعاملين في الدائرة عن محاولة انقلاب 15 يوليو 2016: "أنتم تعرفون الأمر بشكل خاطئ، إن المحاولة الانقلابية لعبة من الحكومة، إن أناسًا مدنيين تمكنوا من تعذيب الجنود الذين يُزعم أنهم أطلقوا النار من داخل الدبابة، أنتم لا تعرفون أي شيء، هذا الانقلاب هو سيناريو مفتعل، هي محاولة مسرحية من رئيس الجمهورية أردوغان حتى يتمكن من أن يكون رئيسًا في ظل النظام الرئاسي، لا يجب أن ننخدع بمثل هذه الألاعيب".

وتَقدم العاملون في المكان نفسه ببلاغات ضد هذا الموظف؛ بسبب تصريحاته المذكورة، ورفعت دعوى قضائية ضده بتهمة "عمل دعاية لتنظيم إرهابي"؛ إلا أن الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بتبرئة المتهم، وأوضحت أنه لا يوجد دليل إدانة.

وكانت وزارة العدل قد قدّمت طلبًا إلى المحكمة العليا بتوقيع عقوبة على المتهم المذكور، على خلفية هذه التصريحات؛ معتبرة إياها جريمة يحاسب عليها القانون؛ إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارًا بأن استخدام مثل هذه العبارات ليس جريمة؛ وإنما يجب التعامل معها على أنها انتقادات شديدة اللهجة.

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