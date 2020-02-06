"الصحة" تعلن عن توفر ألف وظيفة في طب الأسنان

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.
وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs
أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.
وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs
أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.
وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs