وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.

"الصحة" تعلن عن توفر ألف وظيفة في طب الأسنان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-06 أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان. وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441 02:28 PM

"الصحة" تعلن عن توفر ألف وظيفة في طب الأسنان للسعوديين والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة





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أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.

وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs