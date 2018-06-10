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نيجيريا تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من المطلوب في الربع الثالث

بعد الزيادة التي شهدها مايو.. وأعلنت التزامها بصفقة "أوبك+"

تعتزم نيجيريا خفض إنتاجها النفطي في الربع الثالث، بأكثر مما هو منصوص في صفقة "أوبك+" للتعويض عن الزيادة التي حدثت في مايو الماضي، حينها بلغ إنتاجها فوق الحد المسموح بموجب الصفقة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كولو كياري، قوله: نيجيريا ستقلص إنتاجها في الأشهر الثلاثة القادمة دون المستوى المذكور في اتفاق "أوبك+" بمقدار 45 مليون برميل يوميًّا، بعدما زاد إنتاجها فوق المستوى المطلوب في مايو الماضي بواقع 100 ألف برميل يوميًّا.

وأضاف: نيجيريا من خلال هذه الخطوة تريد الالتزام بشكل كامل باتفاق "أوبك+"؛ حيث تنص الصفقة على قيام الدول المشاركة بخفض الإنتاج في مايو ويونيو 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد قررت السبت الماضي تمديد خفض الإنتاج الحالي 9.7 مليون برميل يوميًّا لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو 2020 لدعم أسواق النفط، التي تعاني من جائحة كورونا.

نيجيريا النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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نيجيريا تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من المطلوب في الربع الثالث
سبق

تعتزم نيجيريا خفض إنتاجها النفطي في الربع الثالث، بأكثر مما هو منصوص في صفقة "أوبك+" للتعويض عن الزيادة التي حدثت في مايو الماضي، حينها بلغ إنتاجها فوق الحد المسموح بموجب الصفقة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كولو كياري، قوله: نيجيريا ستقلص إنتاجها في الأشهر الثلاثة القادمة دون المستوى المذكور في اتفاق "أوبك+" بمقدار 45 مليون برميل يوميًّا، بعدما زاد إنتاجها فوق المستوى المطلوب في مايو الماضي بواقع 100 ألف برميل يوميًّا.

وأضاف: نيجيريا من خلال هذه الخطوة تريد الالتزام بشكل كامل باتفاق "أوبك+"؛ حيث تنص الصفقة على قيام الدول المشاركة بخفض الإنتاج في مايو ويونيو 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد قررت السبت الماضي تمديد خفض الإنتاج الحالي 9.7 مليون برميل يوميًّا لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو 2020 لدعم أسواق النفط، التي تعاني من جائحة كورونا.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:16 PM

نيجيريا تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من المطلوب في الربع الثالث

بعد الزيادة التي شهدها مايو.. وأعلنت التزامها بصفقة "أوبك+"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم نيجيريا خفض إنتاجها النفطي في الربع الثالث، بأكثر مما هو منصوص في صفقة "أوبك+" للتعويض عن الزيادة التي حدثت في مايو الماضي، حينها بلغ إنتاجها فوق الحد المسموح بموجب الصفقة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كولو كياري، قوله: نيجيريا ستقلص إنتاجها في الأشهر الثلاثة القادمة دون المستوى المذكور في اتفاق "أوبك+" بمقدار 45 مليون برميل يوميًّا، بعدما زاد إنتاجها فوق المستوى المطلوب في مايو الماضي بواقع 100 ألف برميل يوميًّا.

وأضاف: نيجيريا من خلال هذه الخطوة تريد الالتزام بشكل كامل باتفاق "أوبك+"؛ حيث تنص الصفقة على قيام الدول المشاركة بخفض الإنتاج في مايو ويونيو 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد قررت السبت الماضي تمديد خفض الإنتاج الحالي 9.7 مليون برميل يوميًّا لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو 2020 لدعم أسواق النفط، التي تعاني من جائحة كورونا.

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