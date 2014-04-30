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اتحاد القدم يصدر 8 قرارات تنظيمية للمسابقات السعودية.. تعرَّف عليها

تشمل اللاعبين وتصنيف المنتخبات واعتماد رخصة محلية للدوري

أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات؛ وذلك على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي في جدة. وجاءت القرارات على النحو الآتي:

1- تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم من 33 لاعبًا إلى 28 لاعبًا بدءًا من الموسم المقبل، وذلك وفق الآتي:
أ- يحق للنادي تسجيل 7 لاعبين أجانب كحد أقصى.
ب- أن تتضمن الكشوفات 5 لاعبين سعوديين على الأقل تحت سن 23 سنة.
ج- يعامَل لاعبو المواليد معاملة اللاعب السعودي على أن يكونوا لاعبَين اثنَين بحد أقصى.

2- اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات كشرط للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمستقطبين، ولا يتجاوز مركز التصنيف لمنتخب اللاعب المركز الـ 100 عند إتمام عملية التعاقد. وسيبدأ تطبيق القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

3- دراسة تأسيس شركة متخصصة لتطوير حكام كرة القدم السعوديين لتحقيق عدد من الأهداف، هي:
أ- رفع أجور ومكافآت الحكام.
ب- إعداد برامج تأهيلية وتطويرية لرفع كفاءتهم.
ج- إجراء تقييم سنوي لأداء الحكام وفق المعايير الدولية.

4- إلزام الأندية بأن تراعي في ميزانياتها السنوية ألا يزيد إجمالي مصروفاتها إجمالي دخلها، مع شرط ألا يتجاوز البند المقرر لأجور المدربين واللاعبين وانتقالاتهم 70 ٪ من إجمالي دخل فريق كرة القدم الثابت، على أن تصرف نسبة الـ30 ٪ المتبقية على الجوانب التطويرية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية والمصروفات الأخرى. وسيُعتمد القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

5- اعتماد تطبيق نظام 80 ٪ للفريق المستضيف و20 ٪ للفريق الضيف للحضور الجماهيري في المسابقات كافة، باستثناء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر، بدءًا من الموسم المقبل.

6- تطبيق اشتراطات الأجهزة العاملة في الفريق الأول لكرة القدم بدءًا من الموسم المقبل، وذلك وفق الآتي:

أ- الأجهزة الفنية:
- أن يكون المدير الفني حاصلاً على رخصة التدريب "برو" أو ما يعادلها.
- أن يكون أحد مساعدي المدير الفني سعودي الجنسية وحاصلاً على رخصة التدريب "A" أو ما يعادلها.

ب- الأجهزة الطبية:
- أن يكون تأهيل أعضاء الجهاز الطبي وفق معايير رابطة دوري المحترفين السعودي مع الالتزام بأن يتضمن الجهاز كادرًا طبيًّا سعوديًّا واحدًا على الأقل.

7- اعتماد تطبيق شروط الحصول على الرخصة المحلية للأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بدءًا من الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

8- اعتماد الآلية المتفق عليها بين رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لإصدار البطاقات والتعليمات الخاصة بمنسوبي وسائل الإعلام المخول لهم تغطية الدوري السعودي للمحترفين بدءًا من الموسم المقبل.

عبدالعزيز السلمي جدة محمود الحمد الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يصدر 8 قرارات تنظيمية للمسابقات السعودية.. تعرَّف عليها
سبق

أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات؛ وذلك على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي في جدة. وجاءت القرارات على النحو الآتي:

1- تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم من 33 لاعبًا إلى 28 لاعبًا بدءًا من الموسم المقبل، وذلك وفق الآتي:
أ- يحق للنادي تسجيل 7 لاعبين أجانب كحد أقصى.
ب- أن تتضمن الكشوفات 5 لاعبين سعوديين على الأقل تحت سن 23 سنة.
ج- يعامَل لاعبو المواليد معاملة اللاعب السعودي على أن يكونوا لاعبَين اثنَين بحد أقصى.

2- اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات كشرط للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمستقطبين، ولا يتجاوز مركز التصنيف لمنتخب اللاعب المركز الـ 100 عند إتمام عملية التعاقد. وسيبدأ تطبيق القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

3- دراسة تأسيس شركة متخصصة لتطوير حكام كرة القدم السعوديين لتحقيق عدد من الأهداف، هي:
أ- رفع أجور ومكافآت الحكام.
ب- إعداد برامج تأهيلية وتطويرية لرفع كفاءتهم.
ج- إجراء تقييم سنوي لأداء الحكام وفق المعايير الدولية.

4- إلزام الأندية بأن تراعي في ميزانياتها السنوية ألا يزيد إجمالي مصروفاتها إجمالي دخلها، مع شرط ألا يتجاوز البند المقرر لأجور المدربين واللاعبين وانتقالاتهم 70 ٪ من إجمالي دخل فريق كرة القدم الثابت، على أن تصرف نسبة الـ30 ٪ المتبقية على الجوانب التطويرية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية والمصروفات الأخرى. وسيُعتمد القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

5- اعتماد تطبيق نظام 80 ٪ للفريق المستضيف و20 ٪ للفريق الضيف للحضور الجماهيري في المسابقات كافة، باستثناء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر، بدءًا من الموسم المقبل.

6- تطبيق اشتراطات الأجهزة العاملة في الفريق الأول لكرة القدم بدءًا من الموسم المقبل، وذلك وفق الآتي:

أ- الأجهزة الفنية:
- أن يكون المدير الفني حاصلاً على رخصة التدريب "برو" أو ما يعادلها.
- أن يكون أحد مساعدي المدير الفني سعودي الجنسية وحاصلاً على رخصة التدريب "A" أو ما يعادلها.

ب- الأجهزة الطبية:
- أن يكون تأهيل أعضاء الجهاز الطبي وفق معايير رابطة دوري المحترفين السعودي مع الالتزام بأن يتضمن الجهاز كادرًا طبيًّا سعوديًّا واحدًا على الأقل.

7- اعتماد تطبيق شروط الحصول على الرخصة المحلية للأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بدءًا من الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

8- اعتماد الآلية المتفق عليها بين رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لإصدار البطاقات والتعليمات الخاصة بمنسوبي وسائل الإعلام المخول لهم تغطية الدوري السعودي للمحترفين بدءًا من الموسم المقبل.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:31 AM

اتحاد القدم يصدر 8 قرارات تنظيمية للمسابقات السعودية.. تعرَّف عليها

تشمل اللاعبين وتصنيف المنتخبات واعتماد رخصة محلية للدوري

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مجموعة من المحررين - جدة
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19,810

أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات؛ وذلك على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي في جدة. وجاءت القرارات على النحو الآتي:

1- تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم من 33 لاعبًا إلى 28 لاعبًا بدءًا من الموسم المقبل، وذلك وفق الآتي:
أ- يحق للنادي تسجيل 7 لاعبين أجانب كحد أقصى.
ب- أن تتضمن الكشوفات 5 لاعبين سعوديين على الأقل تحت سن 23 سنة.
ج- يعامَل لاعبو المواليد معاملة اللاعب السعودي على أن يكونوا لاعبَين اثنَين بحد أقصى.

2- اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات كشرط للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمستقطبين، ولا يتجاوز مركز التصنيف لمنتخب اللاعب المركز الـ 100 عند إتمام عملية التعاقد. وسيبدأ تطبيق القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

3- دراسة تأسيس شركة متخصصة لتطوير حكام كرة القدم السعوديين لتحقيق عدد من الأهداف، هي:
أ- رفع أجور ومكافآت الحكام.
ب- إعداد برامج تأهيلية وتطويرية لرفع كفاءتهم.
ج- إجراء تقييم سنوي لأداء الحكام وفق المعايير الدولية.

4- إلزام الأندية بأن تراعي في ميزانياتها السنوية ألا يزيد إجمالي مصروفاتها إجمالي دخلها، مع شرط ألا يتجاوز البند المقرر لأجور المدربين واللاعبين وانتقالاتهم 70 ٪ من إجمالي دخل فريق كرة القدم الثابت، على أن تصرف نسبة الـ30 ٪ المتبقية على الجوانب التطويرية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية والمصروفات الأخرى. وسيُعتمد القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

5- اعتماد تطبيق نظام 80 ٪ للفريق المستضيف و20 ٪ للفريق الضيف للحضور الجماهيري في المسابقات كافة، باستثناء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر، بدءًا من الموسم المقبل.

6- تطبيق اشتراطات الأجهزة العاملة في الفريق الأول لكرة القدم بدءًا من الموسم المقبل، وذلك وفق الآتي:

أ- الأجهزة الفنية:
- أن يكون المدير الفني حاصلاً على رخصة التدريب "برو" أو ما يعادلها.
- أن يكون أحد مساعدي المدير الفني سعودي الجنسية وحاصلاً على رخصة التدريب "A" أو ما يعادلها.

ب- الأجهزة الطبية:
- أن يكون تأهيل أعضاء الجهاز الطبي وفق معايير رابطة دوري المحترفين السعودي مع الالتزام بأن يتضمن الجهاز كادرًا طبيًّا سعوديًّا واحدًا على الأقل.

7- اعتماد تطبيق شروط الحصول على الرخصة المحلية للأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بدءًا من الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020.

8- اعتماد الآلية المتفق عليها بين رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لإصدار البطاقات والتعليمات الخاصة بمنسوبي وسائل الإعلام المخول لهم تغطية الدوري السعودي للمحترفين بدءًا من الموسم المقبل.

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