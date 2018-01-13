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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًّا

يعد أكبر هجوم على القوات المسلحة بالبلاد خلال سنوات

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّه مسلحون على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًّا على الأقل، متجاوزًا بفارق كبير محصلة هجوم الشهر الماضي على عسكريين أيضًا أودى بحياة 71 جنديًّا، ليصبح أكبر هجوم على القوات المسلحة في البلاد خلال سنوات.

وأكدت مصادر أمنية أن 89 عسكريًّا على الأقل قتلوا في الهجوم.

وكانت الحكومة قالت يوم الخميس إن 25 جنديًّا قتلوا، مضيفة أنها صدت هجومًا في بلدة تشيناجودرار شنّه مهاجمون يستخدمون عربات ودراجات نارية.

النيجر الهجوم على قاعدة عسكرية

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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًّا
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّه مسلحون على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًّا على الأقل، متجاوزًا بفارق كبير محصلة هجوم الشهر الماضي على عسكريين أيضًا أودى بحياة 71 جنديًّا، ليصبح أكبر هجوم على القوات المسلحة في البلاد خلال سنوات.

وأكدت مصادر أمنية أن 89 عسكريًّا على الأقل قتلوا في الهجوم.

وكانت الحكومة قالت يوم الخميس إن 25 جنديًّا قتلوا، مضيفة أنها صدت هجومًا في بلدة تشيناجودرار شنّه مهاجمون يستخدمون عربات ودراجات نارية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:56 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًّا

يعد أكبر هجوم على القوات المسلحة بالبلاد خلال سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّه مسلحون على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًّا على الأقل، متجاوزًا بفارق كبير محصلة هجوم الشهر الماضي على عسكريين أيضًا أودى بحياة 71 جنديًّا، ليصبح أكبر هجوم على القوات المسلحة في البلاد خلال سنوات.

وأكدت مصادر أمنية أن 89 عسكريًّا على الأقل قتلوا في الهجوم.

وكانت الحكومة قالت يوم الخميس إن 25 جنديًّا قتلوا، مضيفة أنها صدت هجومًا في بلدة تشيناجودرار شنّه مهاجمون يستخدمون عربات ودراجات نارية.

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