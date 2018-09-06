"الإرياني" يفضح الحوثيين ناشراً تصريح الطائرة المكلفة بنقلهم لـ"مشاورات جنيف 3"

قال عن أكاذيب عرقلة استخراجه: مساعيهم لإفشال الجهود تنفيذ لإملاءات إيران و"حزب الله"

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مساعي المليشيا الحوثية الإيرانية لإفشال جهود المبعوث الأممي ومشاورات جنيف تنفيذ واضح لإملاءات إيران و"حزب الله" في تعطيل جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وأشار في تغريدات من حسابه بـ"تويتر" أن "قادة المليشيا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على كل الأصعدة".

ولفت إلى أن تنصل المليشيا الحوثية الإيرانية من التزاماتها للمبعوث الدولي بالمشاركة والانخراط البنّاء في مشاورات جنيف يؤكد عدم جديتها في الحوار والعمل على إحلال السلام، ومساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها، والعمل على إطالة أمد الأزمة والحرب!

وكشف الوزير "الإرياني" الذي كان يغرد تحت وسم ‏#حزب_الله_والحوثي_يفشلون_المشاورات، عن "مرفق تصريح هبوط وإقلاع لطائرة الأمم المتحدة المكلفة بنقل وفد مليشيا الحوثي الايرانية لحضور مشاورات جنيف 3"؛ ذلك "بعد محاولة قادة المليشيا تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بتبرير تنصلها عن الحضور بعرقلة استخراج الترخيص".