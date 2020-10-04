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بين كل فوج وآخر.. غسيل وتعقيم المسجد الحرام في خلال 15 دقيقة

10 مرات يومياً بجهود أكثر من 400 عامل ضمن الإجراءات الاحترازية

يقوم حالياً الوفد الثالث من المعتمرين بأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بغسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته، خلال (15) دقيقة بين كل وفد من المعتمرين والذي يليه.

وقام بعمليات الغسل والتعقيم أكثر من (400) عامل، بعد أن يغادر كل وفد من المعتمرين حيث بلغ الوفد الأول، حسب ما ذكرته رئاسة الحرمين، (1000) معتمر للبيت العتيق بعد أدائهم مناسك العمرة.

تأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، وضمن خطتها لاستقبال المعتمرين.

وجنّدت الرئاسة لاستقبال المعتمرين جميع أجهزتها متخذة التدابير الوقائية والاحترازية كافة؛ للحفاظ على سلامتهم حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتم توزيع (300) فرقة صيانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد (900) لتر معقم للأيدي يومياً، و(1000) لتر معقم للسجاد، و(2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، (5000) عربة يدوية مجانية، و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوفير (26) ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، يتم توزيعها في (6) نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين كل فوج وآخر.. غسيل وتعقيم المسجد الحرام في خلال 15 دقيقة
سبق

يقوم حالياً الوفد الثالث من المعتمرين بأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بغسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته، خلال (15) دقيقة بين كل وفد من المعتمرين والذي يليه.

وقام بعمليات الغسل والتعقيم أكثر من (400) عامل، بعد أن يغادر كل وفد من المعتمرين حيث بلغ الوفد الأول، حسب ما ذكرته رئاسة الحرمين، (1000) معتمر للبيت العتيق بعد أدائهم مناسك العمرة.

تأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، وضمن خطتها لاستقبال المعتمرين.

وجنّدت الرئاسة لاستقبال المعتمرين جميع أجهزتها متخذة التدابير الوقائية والاحترازية كافة؛ للحفاظ على سلامتهم حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتم توزيع (300) فرقة صيانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد (900) لتر معقم للأيدي يومياً، و(1000) لتر معقم للسجاد، و(2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، (5000) عربة يدوية مجانية، و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوفير (26) ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، يتم توزيعها في (6) نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:25 AM

بين كل فوج وآخر.. غسيل وتعقيم المسجد الحرام في خلال 15 دقيقة

10 مرات يومياً بجهود أكثر من 400 عامل ضمن الإجراءات الاحترازية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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يقوم حالياً الوفد الثالث من المعتمرين بأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بغسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته، خلال (15) دقيقة بين كل وفد من المعتمرين والذي يليه.

وقام بعمليات الغسل والتعقيم أكثر من (400) عامل، بعد أن يغادر كل وفد من المعتمرين حيث بلغ الوفد الأول، حسب ما ذكرته رئاسة الحرمين، (1000) معتمر للبيت العتيق بعد أدائهم مناسك العمرة.

تأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، وضمن خطتها لاستقبال المعتمرين.

وجنّدت الرئاسة لاستقبال المعتمرين جميع أجهزتها متخذة التدابير الوقائية والاحترازية كافة؛ للحفاظ على سلامتهم حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتم توزيع (300) فرقة صيانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد (900) لتر معقم للأيدي يومياً، و(1000) لتر معقم للسجاد، و(2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، (5000) عربة يدوية مجانية، و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوفير (26) ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، يتم توزيعها في (6) نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.

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