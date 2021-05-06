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بيزوس يبيع حصة بقيمة ملياري دولار من أسهم أمازون

باع كميات من أسهم الشركة عدة مرات خلال الفترة الأخيرة

أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة باع جزءاً من حصته في الشركة بقيمة ملياري دولار تقريباً.

وكان بيزوس قد باع كميات من أسهم أمازون عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

وفي فبراير ونوفمبر من العام الماضي باع كمية من الأسهم بأكثر من 7 مليارات دولار وفق "الألمانية".

يذكر أن بيزوس /57 عاماً/ أسس أمازون عام 1994 ومازال أكبر مساهم فرد فيها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة مؤخراً نحو 65ر1 تريليون دولار.

وبحسب مجلة فوربس ومؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، يعتبر بيزوس أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 190 مليار دولار.

ويعتزم بيزوس التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون خلال الربع الثالث من العام الحالي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط.

هيئة الأوراق المالية الأمريكية

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بيزوس يبيع حصة بقيمة ملياري دولار من أسهم أمازون
سبق

أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة باع جزءاً من حصته في الشركة بقيمة ملياري دولار تقريباً.

وكان بيزوس قد باع كميات من أسهم أمازون عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

وفي فبراير ونوفمبر من العام الماضي باع كمية من الأسهم بأكثر من 7 مليارات دولار وفق "الألمانية".

يذكر أن بيزوس /57 عاماً/ أسس أمازون عام 1994 ومازال أكبر مساهم فرد فيها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة مؤخراً نحو 65ر1 تريليون دولار.

وبحسب مجلة فوربس ومؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، يعتبر بيزوس أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 190 مليار دولار.

ويعتزم بيزوس التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون خلال الربع الثالث من العام الحالي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
11:58 AM

بيزوس يبيع حصة بقيمة ملياري دولار من أسهم أمازون

باع كميات من أسهم الشركة عدة مرات خلال الفترة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة باع جزءاً من حصته في الشركة بقيمة ملياري دولار تقريباً.

وكان بيزوس قد باع كميات من أسهم أمازون عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

وفي فبراير ونوفمبر من العام الماضي باع كمية من الأسهم بأكثر من 7 مليارات دولار وفق "الألمانية".

يذكر أن بيزوس /57 عاماً/ أسس أمازون عام 1994 ومازال أكبر مساهم فرد فيها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة مؤخراً نحو 65ر1 تريليون دولار.

وبحسب مجلة فوربس ومؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، يعتبر بيزوس أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 190 مليار دولار.

ويعتزم بيزوس التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون خلال الربع الثالث من العام الحالي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط.

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