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عُمان.. خروج "ابن علوي" من التشكيلة الحكومية ونجل السلطان وزيراً للثقافة

تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيراً للخارجية و"ابن أسعد" رئيساً للبنك المركزي

أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق عدة مراسيم تم بموجبها تشكيل مجلس وزراء جديد، وتعيين عدة وزراء جدد، بينهم وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، الذي خلف يوسف بن علوي بعد 23 سنة من توليه منصب وزير الشؤون الخارجية.

وقال التلفزيون الرسمي: إنه تم تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيراً للخارجية العمانية خلفاً ليوسف بن علوي.

كما قرر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، تعيين نجله ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيراً للثقافة والرياضة والشباب.

وأصدر سلطان عمان مرسوماً سلطانياً بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلغاء كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب.

وبحسب المرسوم تؤول إلى الوزارة الجديدة كل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.

ولدى السلطان ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.


ولفت تلفزيون عمان إلى صدور مرسوم سلطاني بتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيساً للبنك المركزي في السلطنة.

وقضت المراسيم السلطانية بتعديل بعض المسميات الوزارية.

وبحسب المرسوم رقم 98 تم تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

أما المرسوم السلطاني رقم 97 فقد قضى بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وعدل المرسوم رقم 96 مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن.

سلطان عمان هيثم بن طارق

الرئيسية/ أخبار العالم

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عُمان.. خروج "ابن علوي" من التشكيلة الحكومية ونجل السلطان وزيراً للثقافة
سبق

أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق عدة مراسيم تم بموجبها تشكيل مجلس وزراء جديد، وتعيين عدة وزراء جدد، بينهم وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، الذي خلف يوسف بن علوي بعد 23 سنة من توليه منصب وزير الشؤون الخارجية.

وقال التلفزيون الرسمي: إنه تم تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيراً للخارجية العمانية خلفاً ليوسف بن علوي.

كما قرر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، تعيين نجله ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيراً للثقافة والرياضة والشباب.

وأصدر سلطان عمان مرسوماً سلطانياً بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلغاء كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب.

وبحسب المرسوم تؤول إلى الوزارة الجديدة كل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.

ولدى السلطان ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.


ولفت تلفزيون عمان إلى صدور مرسوم سلطاني بتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيساً للبنك المركزي في السلطنة.

وقضت المراسيم السلطانية بتعديل بعض المسميات الوزارية.

وبحسب المرسوم رقم 98 تم تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

أما المرسوم السلطاني رقم 97 فقد قضى بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وعدل المرسوم رقم 96 مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:22 PM

عُمان.. خروج "ابن علوي" من التشكيلة الحكومية ونجل السلطان وزيراً للثقافة

تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيراً للخارجية و"ابن أسعد" رئيساً للبنك المركزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق عدة مراسيم تم بموجبها تشكيل مجلس وزراء جديد، وتعيين عدة وزراء جدد، بينهم وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، الذي خلف يوسف بن علوي بعد 23 سنة من توليه منصب وزير الشؤون الخارجية.

وقال التلفزيون الرسمي: إنه تم تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيراً للخارجية العمانية خلفاً ليوسف بن علوي.

كما قرر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، تعيين نجله ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيراً للثقافة والرياضة والشباب.

وأصدر سلطان عمان مرسوماً سلطانياً بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلغاء كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب.

وبحسب المرسوم تؤول إلى الوزارة الجديدة كل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.

ولدى السلطان ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.


ولفت تلفزيون عمان إلى صدور مرسوم سلطاني بتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيساً للبنك المركزي في السلطنة.

وقضت المراسيم السلطانية بتعديل بعض المسميات الوزارية.

وبحسب المرسوم رقم 98 تم تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

أما المرسوم السلطاني رقم 97 فقد قضى بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وعدل المرسوم رقم 96 مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن.

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