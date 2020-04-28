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اعتبارًا من غد.. أمانة المدينة تحدّد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية

بهدف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا

حددت أمانة المدينة المنورة ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، الذي يبدأ العمل بتطبيق القرار غدًا صباحًا، وذلك بهدف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت الأمانة أن أبرز تلك الضوابط هي إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات؛ كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس، وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر، مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقلّ عن 10 أمتار مربعة لكل عميل، مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات، المطهرات)، وتعقيم المنشأة على مدار الساعة، والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يوميًّا، وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عامًا، وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج، وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

كما تضمّنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي، وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز، وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة، وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق، والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.

أمانة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتبارًا من غد.. أمانة المدينة تحدّد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية
سبق

حددت أمانة المدينة المنورة ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، الذي يبدأ العمل بتطبيق القرار غدًا صباحًا، وذلك بهدف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت الأمانة أن أبرز تلك الضوابط هي إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات؛ كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس، وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر، مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقلّ عن 10 أمتار مربعة لكل عميل، مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات، المطهرات)، وتعقيم المنشأة على مدار الساعة، والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يوميًّا، وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عامًا، وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج، وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

كما تضمّنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي، وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز، وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة، وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق، والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
06:43 PM

اعتبارًا من غد.. أمانة المدينة تحدّد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية

بهدف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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حددت أمانة المدينة المنورة ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، الذي يبدأ العمل بتطبيق القرار غدًا صباحًا، وذلك بهدف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت الأمانة أن أبرز تلك الضوابط هي إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات؛ كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس، وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر، مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقلّ عن 10 أمتار مربعة لكل عميل، مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات، المطهرات)، وتعقيم المنشأة على مدار الساعة، والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يوميًّا، وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عامًا، وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج، وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

كما تضمّنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي، وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز، وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة، وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق، والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.

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