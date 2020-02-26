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روسيا تتهم تركيا بمساعدة إرهابيين على العبور إلى ليبيا

"بوغدانوف" استدلّ بشهادة خبراء أمميين

اتهمت روسيا تركيا، اليوم الأربعاء، بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا، حسب ما أوردت "رويترز".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله: "إن مجموعة من خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبلغون بانتظام عن نقل إرهابيين إلى ليبيا. ونلاحظ أن هذا يحدث بمساعدة تركيا".

وذكر "بوغدانوف" أن موسكو لا ترى مؤشراً على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية، التي جرى التوصل إليها في مؤتمر في برلين في يناير الماضي.

روسيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تتهم تركيا بمساعدة إرهابيين على العبور إلى ليبيا
سبق

اتهمت روسيا تركيا، اليوم الأربعاء، بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا، حسب ما أوردت "رويترز".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله: "إن مجموعة من خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبلغون بانتظام عن نقل إرهابيين إلى ليبيا. ونلاحظ أن هذا يحدث بمساعدة تركيا".

وذكر "بوغدانوف" أن موسكو لا ترى مؤشراً على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية، التي جرى التوصل إليها في مؤتمر في برلين في يناير الماضي.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:36 PM

روسيا تتهم تركيا بمساعدة إرهابيين على العبور إلى ليبيا

"بوغدانوف" استدلّ بشهادة خبراء أمميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت روسيا تركيا، اليوم الأربعاء، بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا، حسب ما أوردت "رويترز".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله: "إن مجموعة من خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبلغون بانتظام عن نقل إرهابيين إلى ليبيا. ونلاحظ أن هذا يحدث بمساعدة تركيا".

وذكر "بوغدانوف" أن موسكو لا ترى مؤشراً على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية، التي جرى التوصل إليها في مؤتمر في برلين في يناير الماضي.

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