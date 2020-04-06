"الشورى" يوافق على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة

وافق في جلسته المنعقدة عن بُعد على تعديل نظام الرهن العقاري

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري.

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، قد رفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بُعد.

وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ: التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على أن يواصل مجلس #الشورى القيامَ بدوره وأعماله التي تُسهم في صناعة القرار.