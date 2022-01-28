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"ماي" تنوي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على "بريكست"

أفاد متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، بأنها تنوي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في أسرع وقت ممكن.

وأوضح "المتحدث" أن مفاوضات جارية لتغيير الاتفاق بحيث ينال تأييد النواب، مؤكداً وفقاً لـ"رويترز"، التزام "ماي" بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس (آذار) المقبل.

وأشار إلى أنه لا يمكنه تصور أن تحول أي ظروف دون منح البرلمان فرصة أخرى للتصويت بالموافقة على الاتفاق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ماي" تنوي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على "بريكست"
سبق

أفاد متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، بأنها تنوي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في أسرع وقت ممكن.

وأوضح "المتحدث" أن مفاوضات جارية لتغيير الاتفاق بحيث ينال تأييد النواب، مؤكداً وفقاً لـ"رويترز"، التزام "ماي" بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس (آذار) المقبل.

وأشار إلى أنه لا يمكنه تصور أن تحول أي ظروف دون منح البرلمان فرصة أخرى للتصويت بالموافقة على الاتفاق.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:48 PM

"ماي" تنوي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على "بريكست"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، بأنها تنوي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في أسرع وقت ممكن.

وأوضح "المتحدث" أن مفاوضات جارية لتغيير الاتفاق بحيث ينال تأييد النواب، مؤكداً وفقاً لـ"رويترز"، التزام "ماي" بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس (آذار) المقبل.

وأشار إلى أنه لا يمكنه تصور أن تحول أي ظروف دون منح البرلمان فرصة أخرى للتصويت بالموافقة على الاتفاق.

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