واشتملت المضبوطات -إضافة للأشخاص المخالفين لأنظمة الصيد- على (14) بندقية هوائية، و(2146) طلقة، و(50) طائرًا تم اصطيادها. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لأنظمة الصيد في محميتَي الملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن محمد الملكيتَيْن، وبحوزتهم أسلحة وصيد.

الأمن البيئي: ضَبْط 14 مخالفًا لأنظمة الصيد وأسلحتهم في محميتَيْن ملكيتَيْن فهد الغبيوي سبق 2020-08-29 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لأنظمة الصيد في محميتَي الملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن محمد الملكيتَيْن، وبحوزتهم أسلحة وصيد. واشتملت المضبوطات -إضافة للأشخاص المخالفين لأنظمة الصيد- على (14) بندقية هوائية، و(2146) طلقة، و(50) طائرًا تم اصطيادها. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 11:16 PM

الأمن البيئي: ضَبْط 14 مخالفًا لأنظمة الصيد وأسلحتهم في محميتَيْن ملكيتَيْن المضبوطات شملت 2146 طلقة و50 طائرًا.. وتمت إحالتهم إلى الجهة المختصة





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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لأنظمة الصيد في محميتَي الملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن محمد الملكيتَيْن، وبحوزتهم أسلحة وصيد.

واشتملت المضبوطات -إضافة للأشخاص المخالفين لأنظمة الصيد- على (14) بندقية هوائية، و(2146) طلقة، و(50) طائرًا تم اصطيادها. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.