الديوان الأميري الكويتي: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب "الشيخ" أو المهنة "أحد أفراد الأسرة الحاكمة" ممن وُضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح، طبقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمّمت كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء، يتضمّن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وُضِع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

ويأتي التعميم تنفيذاً للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة أسرة الصباح رسمياً؛ لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت، واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.