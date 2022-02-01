النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الديوان الأميري الكويتي: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب "الشيخ" أو المهنة "أحد أفراد الأسرة الحاكمة" ممن وُضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح، طبقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمّمت كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء، يتضمّن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وُضِع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

ويأتي التعميم تنفيذاً للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة أسرة الصباح رسمياً؛ لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت، واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الديوان الأميري الكويتي: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح
سبق

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب "الشيخ" أو المهنة "أحد أفراد الأسرة الحاكمة" ممن وُضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح، طبقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمّمت كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء، يتضمّن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وُضِع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

ويأتي التعميم تنفيذاً للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة أسرة الصباح رسمياً؛ لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت، واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:55 PM

الديوان الأميري الكويتي: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,450

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب "الشيخ" أو المهنة "أحد أفراد الأسرة الحاكمة" ممن وُضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح، طبقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمّمت كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء، يتضمّن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وُضِع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

ويأتي التعميم تنفيذاً للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة أسرة الصباح رسمياً؛ لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت، واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة