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مشرفات جهاز وزارة التعليم في ضيافة "إشراف تعليم القريات"

سينفذن زيارات ميدانية لعدد من المدارس ومتابعة الانضباط

استقبل اليوم الأحد، قسم الإشراف التربوي بتعليم القريات، ممثلاً بالمساعدة للشؤون التعليمية نورة المحيمد، ومديرة الإشراف التربوي عائشة شنوان العنزي؛ فريق وزارة التعليم المكوّن من مشرفات الإدارة العامة للإشراف التربوي في جهاز الوزارة، تتقدمهن نبيهة الرجيعي وأسماء المهنا وعائشة القحطاني، واللاتي سيقمن خلال تواجدهن بالمحافظة بزيارات ميدانية لعدد من مدارس إدارة تعليم القريات للبنات ومتابعة الانضباط المدرسي.

وشملت زيارات اليوم: المدرسة الابتدائية الخامسة، والمدرسة الابتدائية الخامسة والعشرين؛ حيث قابلن قائدات المدارس والمعلمات، واطلعن على الإجراءات المتخذة للاستعداد والتهيئة للاختبارات النهائية المقبلة.

كذلك اجتمعن في وقت لاحق مع مديرة الإشراف التربوي عائشة العنزي، بحضور مشرفات الرياضيات والعلوم، وقد أبدى الفريق الزائر شكره وتقديره للجهود الملموسة في المدارس والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع التحصيل الدراسي.

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مشرفات جهاز وزارة التعليم في ضيافة "إشراف تعليم القريات"
سبق

استقبل اليوم الأحد، قسم الإشراف التربوي بتعليم القريات، ممثلاً بالمساعدة للشؤون التعليمية نورة المحيمد، ومديرة الإشراف التربوي عائشة شنوان العنزي؛ فريق وزارة التعليم المكوّن من مشرفات الإدارة العامة للإشراف التربوي في جهاز الوزارة، تتقدمهن نبيهة الرجيعي وأسماء المهنا وعائشة القحطاني، واللاتي سيقمن خلال تواجدهن بالمحافظة بزيارات ميدانية لعدد من مدارس إدارة تعليم القريات للبنات ومتابعة الانضباط المدرسي.

وشملت زيارات اليوم: المدرسة الابتدائية الخامسة، والمدرسة الابتدائية الخامسة والعشرين؛ حيث قابلن قائدات المدارس والمعلمات، واطلعن على الإجراءات المتخذة للاستعداد والتهيئة للاختبارات النهائية المقبلة.

كذلك اجتمعن في وقت لاحق مع مديرة الإشراف التربوي عائشة العنزي، بحضور مشرفات الرياضيات والعلوم، وقد أبدى الفريق الزائر شكره وتقديره للجهود الملموسة في المدارس والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع التحصيل الدراسي.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
06:05 PM

مشرفات جهاز وزارة التعليم في ضيافة "إشراف تعليم القريات"

سينفذن زيارات ميدانية لعدد من المدارس ومتابعة الانضباط

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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استقبل اليوم الأحد، قسم الإشراف التربوي بتعليم القريات، ممثلاً بالمساعدة للشؤون التعليمية نورة المحيمد، ومديرة الإشراف التربوي عائشة شنوان العنزي؛ فريق وزارة التعليم المكوّن من مشرفات الإدارة العامة للإشراف التربوي في جهاز الوزارة، تتقدمهن نبيهة الرجيعي وأسماء المهنا وعائشة القحطاني، واللاتي سيقمن خلال تواجدهن بالمحافظة بزيارات ميدانية لعدد من مدارس إدارة تعليم القريات للبنات ومتابعة الانضباط المدرسي.

وشملت زيارات اليوم: المدرسة الابتدائية الخامسة، والمدرسة الابتدائية الخامسة والعشرين؛ حيث قابلن قائدات المدارس والمعلمات، واطلعن على الإجراءات المتخذة للاستعداد والتهيئة للاختبارات النهائية المقبلة.

كذلك اجتمعن في وقت لاحق مع مديرة الإشراف التربوي عائشة العنزي، بحضور مشرفات الرياضيات والعلوم، وقد أبدى الفريق الزائر شكره وتقديره للجهود الملموسة في المدارس والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع التحصيل الدراسي.

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