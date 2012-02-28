"المنيف": لهذا السبب خلت خطة الإعلانات الوظيفية من "التعليمية والهندسية"

قال: "التعليم" ممكنة من شغل وظائفها

‏كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سبب خلو الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية من الوظائف التعليمية والهندسية كما هو معتاد في الإعلانات .

وتفصيلاً قال المنيف: وزارة التعليم من الجهات الممكنة من شغل وظائفها ، والهندسية ستكون ضمن إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها .

وكشفت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1439 /1440هـ، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها في هذه المرحلة، وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنة.

وأشارت الوزارة إلى أن توجه الوزارة المستقبلي كما أوضحت ذلك سابقاً هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الآلية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف.