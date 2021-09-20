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"تعليم النماص" يطلق مبادرة الذهب الأخضر بمناسبة اليوم الوطني 89

بمشاركة 1000 طالب وطالبة .. للمحافظة والعناية ‎بشجرة العرعر

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحرص وزارة التعليم على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية وتذكيرًا بنعم الله على وطننا وأهمها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وتعميقًا للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه تحت شعار "وطن الشموخ".

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، أطلقت إدارة تعليم النماص بقيادة مدير التعليم "عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم"، ضمن استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 89 مبادرة "‎الذهب الأخضر"، للمحافظة والعناية ‎بشجرة العرعر التي تتميز بها منطقة عسير عامة والنماص خاصة.

ويُشارك في المبادرة ما يزيد على 1000 طالب وطالبة حيث ينزلون إلى المنتزهات وأماكن وجود شجرة العرعر العريقة ذات الفوائد الكبيرة التي تعد جمالاً للمكان وصديقًا وفيًا للإنسان ليتم تشذيبها والعناية بها وتنظيف ما حولها من الشوائب والمخلفات بأيدي ثروة الوطن من شباب وشابات تعليم النماص ليكون هذا العمل عملاً وطنيًا على أرض هذه البلاد الطاهرة مستلهمين مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية متكاتفين في حب هذا الوطن.

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"تعليم النماص" يطلق مبادرة الذهب الأخضر بمناسبة اليوم الوطني 89
سبق

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحرص وزارة التعليم على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية وتذكيرًا بنعم الله على وطننا وأهمها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وتعميقًا للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه تحت شعار "وطن الشموخ".

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، أطلقت إدارة تعليم النماص بقيادة مدير التعليم "عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم"، ضمن استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 89 مبادرة "‎الذهب الأخضر"، للمحافظة والعناية ‎بشجرة العرعر التي تتميز بها منطقة عسير عامة والنماص خاصة.

ويُشارك في المبادرة ما يزيد على 1000 طالب وطالبة حيث ينزلون إلى المنتزهات وأماكن وجود شجرة العرعر العريقة ذات الفوائد الكبيرة التي تعد جمالاً للمكان وصديقًا وفيًا للإنسان ليتم تشذيبها والعناية بها وتنظيف ما حولها من الشوائب والمخلفات بأيدي ثروة الوطن من شباب وشابات تعليم النماص ليكون هذا العمل عملاً وطنيًا على أرض هذه البلاد الطاهرة مستلهمين مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية متكاتفين في حب هذا الوطن.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
12:41 AM

"تعليم النماص" يطلق مبادرة الذهب الأخضر بمناسبة اليوم الوطني 89

بمشاركة 1000 طالب وطالبة .. للمحافظة والعناية ‎بشجرة العرعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحرص وزارة التعليم على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية وتذكيرًا بنعم الله على وطننا وأهمها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وتعميقًا للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه تحت شعار "وطن الشموخ".

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، أطلقت إدارة تعليم النماص بقيادة مدير التعليم "عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم"، ضمن استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 89 مبادرة "‎الذهب الأخضر"، للمحافظة والعناية ‎بشجرة العرعر التي تتميز بها منطقة عسير عامة والنماص خاصة.

ويُشارك في المبادرة ما يزيد على 1000 طالب وطالبة حيث ينزلون إلى المنتزهات وأماكن وجود شجرة العرعر العريقة ذات الفوائد الكبيرة التي تعد جمالاً للمكان وصديقًا وفيًا للإنسان ليتم تشذيبها والعناية بها وتنظيف ما حولها من الشوائب والمخلفات بأيدي ثروة الوطن من شباب وشابات تعليم النماص ليكون هذا العمل عملاً وطنيًا على أرض هذه البلاد الطاهرة مستلهمين مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية متكاتفين في حب هذا الوطن.

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