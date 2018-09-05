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"الخضيري": المجاملات الاجتماعية في الطعام تخلّف السكري والضغط والكولسترول

"الجمعة": كل المشاكل تقع على النساء المسكينات من أكل للحلويات وجلوس ونوم

حذر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من مخاطر مجاملة الآخرين على حساب الصحة، مشيراً إلى أن معظم مشاكل السكري والضغط والكولسترول تأتي من كثرة المجاملات.

وشدد "الخضيري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" على عدم التهاون والتساهل والانسياق في المجاملات الاجتماعية التي تؤثر سلباً على الصحة.

وقال: "لا تجامل على حساب صحتك.. لا تجامل إذا قُدّمت لك السكريات والحلوى من باب الاحتفال ووجوب مشاركتك، لا تجامل حينما تجد أن الطعام المقدم لك فيه أجزاء محترقة؛ لأن ضررها أخطر من أن تجامل، أو فيه دهون مهدرجة أو عالية أو مقليات مُشرّبة بالزيت. معظم مشاكل السكري والضغط والكولسترول تأتي من كثرة المجاملات".

ووافقه في ذلك رئيس مجلس أسرة الجمعة والمعلم صالح عبدالعزيز الجمعة بقوله: "وكل المشاكل تقع على النساء المسكينات، أكل من الحلويات وجلوس، ونوم.. ثم الذهاب إلى المستشفى.. ونقول لأخواتنا: بلا سكريات بلا مجاملات. الصحة أهم من المجاملات".

بينما عارضه أحد المغردين بقوله: "الإصابة تحدث بالاستمرار، وليس من مرات متفاوتة وقليلة بدلاً من ترعيب الناس.. الأفضل بيان ذلك.. كما أن المجاملة مرة لن تصيبك بشيء، واللباقة مهمة مع الآخرين.. شكراً لما تقدم دكتورنا فهد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري": المجاملات الاجتماعية في الطعام تخلّف السكري والضغط والكولسترول
سبق

حذر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من مخاطر مجاملة الآخرين على حساب الصحة، مشيراً إلى أن معظم مشاكل السكري والضغط والكولسترول تأتي من كثرة المجاملات.

وشدد "الخضيري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" على عدم التهاون والتساهل والانسياق في المجاملات الاجتماعية التي تؤثر سلباً على الصحة.

وقال: "لا تجامل على حساب صحتك.. لا تجامل إذا قُدّمت لك السكريات والحلوى من باب الاحتفال ووجوب مشاركتك، لا تجامل حينما تجد أن الطعام المقدم لك فيه أجزاء محترقة؛ لأن ضررها أخطر من أن تجامل، أو فيه دهون مهدرجة أو عالية أو مقليات مُشرّبة بالزيت. معظم مشاكل السكري والضغط والكولسترول تأتي من كثرة المجاملات".

ووافقه في ذلك رئيس مجلس أسرة الجمعة والمعلم صالح عبدالعزيز الجمعة بقوله: "وكل المشاكل تقع على النساء المسكينات، أكل من الحلويات وجلوس، ونوم.. ثم الذهاب إلى المستشفى.. ونقول لأخواتنا: بلا سكريات بلا مجاملات. الصحة أهم من المجاملات".

بينما عارضه أحد المغردين بقوله: "الإصابة تحدث بالاستمرار، وليس من مرات متفاوتة وقليلة بدلاً من ترعيب الناس.. الأفضل بيان ذلك.. كما أن المجاملة مرة لن تصيبك بشيء، واللباقة مهمة مع الآخرين.. شكراً لما تقدم دكتورنا فهد".

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:51 AM

"الخضيري": المجاملات الاجتماعية في الطعام تخلّف السكري والضغط والكولسترول

"الجمعة": كل المشاكل تقع على النساء المسكينات من أكل للحلويات وجلوس ونوم

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
13,714

حذر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من مخاطر مجاملة الآخرين على حساب الصحة، مشيراً إلى أن معظم مشاكل السكري والضغط والكولسترول تأتي من كثرة المجاملات.

وشدد "الخضيري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" على عدم التهاون والتساهل والانسياق في المجاملات الاجتماعية التي تؤثر سلباً على الصحة.

وقال: "لا تجامل على حساب صحتك.. لا تجامل إذا قُدّمت لك السكريات والحلوى من باب الاحتفال ووجوب مشاركتك، لا تجامل حينما تجد أن الطعام المقدم لك فيه أجزاء محترقة؛ لأن ضررها أخطر من أن تجامل، أو فيه دهون مهدرجة أو عالية أو مقليات مُشرّبة بالزيت. معظم مشاكل السكري والضغط والكولسترول تأتي من كثرة المجاملات".

ووافقه في ذلك رئيس مجلس أسرة الجمعة والمعلم صالح عبدالعزيز الجمعة بقوله: "وكل المشاكل تقع على النساء المسكينات، أكل من الحلويات وجلوس، ونوم.. ثم الذهاب إلى المستشفى.. ونقول لأخواتنا: بلا سكريات بلا مجاملات. الصحة أهم من المجاملات".

بينما عارضه أحد المغردين بقوله: "الإصابة تحدث بالاستمرار، وليس من مرات متفاوتة وقليلة بدلاً من ترعيب الناس.. الأفضل بيان ذلك.. كما أن المجاملة مرة لن تصيبك بشيء، واللباقة مهمة مع الآخرين.. شكراً لما تقدم دكتورنا فهد".

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