دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجمعة، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.
"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا
دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجمعة، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.لقاح كورونا المشاعر المقدسة فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة أمين العاصمة المقدسة
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"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كوروناعبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-20
20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:55 AM
"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا
دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجمعة، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.
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