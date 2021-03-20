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"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجمعة، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.

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"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا
سبق

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجمعة، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:55 AM

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجمعة، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.

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