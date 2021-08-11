"الأرصاد" تنبه من رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة

الحالة تشمل "القنفذة ورابغ وبحرة" وتستمر حتى 8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة محافظة: (القنفذة، ورابغ، وبحرة، وخليص، والجموم، والأجزاء الساحلية)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.