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فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بتونس بلغ 164,936 والوفيات 5,343 شخصًا

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ 24 الماضية 19,753 إصابة جديدة و 362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الفرنسية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2,806,590 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 68,802.

كما سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و59 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 164,936 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,343.

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فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة
سبق

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ 24 الماضية 19,753 إصابة جديدة و 362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الفرنسية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2,806,590 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 68,802.

كما سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و59 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 164,936 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,343.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
01:09 AM

فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بتونس بلغ 164,936 والوفيات 5,343 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فرنسا خلال الساعات الـ 24 الماضية 19,753 إصابة جديدة و 362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الفرنسية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2,806,590 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 68,802.

كما سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و59 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 164,936 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,343.

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