إذا طلع القلب جاء الشتاء كالكلب.. "الحصيني": غداً ثاني نجوم المربعانية!

قال: مدته 13 يوماً وفيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة.. "مظنة البرد"

يوافق، غداً الإثنين، أول أيام النجم الثاني من المربعانية، وهو "نجم القلب"، ومدته 13 يوماً، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري‏؛ حيث فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وأوضح الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، في بيانٍ له أورده لـ"سبق"، أنهُ يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب، وتُقلَم فيه الأشجار، ويمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات؛ كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، كذلك فيه هجرة الأوز الشتوي، حيث يقول ساجع العرب: "إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب، ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب (كنايةً عن شدة البرد)".

وبيّن "الحصيني"، أن هذا النجم يوافق دخوله الشتاء فلكياً، حيث بتعامد الشمس على مدار الجدي يدخل الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا، وقال: يوم الجمعة فيه برد الانصراف حيث تقول العرب: "لا برد إلا بعد الانصراف"، متسائلًا: ماذا يُقصد ببرد الانصراف؟ ويُجيب: هو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.