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مذكرة تفاهم بين "المدني" و"المواصفات" لتعزيز التعاون الفني

تشمل تحديد شروط السلامة لضمان حماية الأرواح والممتلكات

وقّع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأعرب الفريق "العمرو" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مؤكداً أنها تهدف إلى تحقيق التكامل في الأدوار للتعاون التام والتنسيق المستمر بين الطرفين؛ لوضع الخطط اللازمة لتطوير وإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، بما يخدم المصلحة العامة بين الطرفين.

وتوقع "العمرو" أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز وتطبيق الجودة والتميّز وإعداد الكفاءة العلمية والفنية في التخصصات المختلفة ومواءمة مخرجاته مع المتطلبات الوطنية بكل ما يتصل باختصاصات الدفاع المدني وخدماته؛ لدرء المخاطر وحماية الممتلكات ومكافحة الحريق وأخطار الحروب والكوارث والحوادث المختلفة، في السلم والحرب والطوارئ والوقاية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال "القصبي": التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات بين الطرفين، يؤدي إلى ترسيخ الثقة ورفع كفاءة المواصفات القياسية السعودية.

ونصّت مذكرة التفاهم على التعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية؛ لترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية الصادرة عن هيئة الإحصاء، لجميع الخدمات المتصلة بالدفاع المدني.

وأشارت المذكرة إلى مراعاة إدراج ما يقترحه الدفاع المدني من مواصفات قياسية، ولوائح فنية للمنتجات والخدمات المرتبطة لخطة الهيئة للمواصفات القياسية، واللوائح الفنية.

كما نصّت على أن يتولى الدفاع المدني رئاسة اللجان الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة بمهامه.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تأهيل الكوادر والكفاءات الفنية بين الطرفين والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية "ورش العمل، الندوات والمؤتمرات" بالمجالات التي تهم الطرفين، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الإعلام والتوعية وتبادل المعلومات والإصدارات بصفة مستمرة في المجالات المرتبطة بأنشطة التقييس والجودة والمطابقة في المملكة.

وركزت على استفادة الطرفين من المختصين والخبراء العاملين لديهم في تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بالطرق التي يتم الاتفاق عليها بينهما لتنفيذ المشاريع.

وشددت مذكرة التفاهم على ضرورة التعاون في مجالات الجودة والمطابقة واللوائح الخاصة بسلامة المستهلك مثل لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة كفاءة الطاقة؛ لتقييم وتحسين إجراءاتها لتقليص نسبة السلع غير المطابقة وحماية المستهلك والسوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "المدني" و"المواصفات" لتعزيز التعاون الفني
سبق

وقّع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأعرب الفريق "العمرو" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مؤكداً أنها تهدف إلى تحقيق التكامل في الأدوار للتعاون التام والتنسيق المستمر بين الطرفين؛ لوضع الخطط اللازمة لتطوير وإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، بما يخدم المصلحة العامة بين الطرفين.

وتوقع "العمرو" أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز وتطبيق الجودة والتميّز وإعداد الكفاءة العلمية والفنية في التخصصات المختلفة ومواءمة مخرجاته مع المتطلبات الوطنية بكل ما يتصل باختصاصات الدفاع المدني وخدماته؛ لدرء المخاطر وحماية الممتلكات ومكافحة الحريق وأخطار الحروب والكوارث والحوادث المختلفة، في السلم والحرب والطوارئ والوقاية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال "القصبي": التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات بين الطرفين، يؤدي إلى ترسيخ الثقة ورفع كفاءة المواصفات القياسية السعودية.

ونصّت مذكرة التفاهم على التعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية؛ لترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية الصادرة عن هيئة الإحصاء، لجميع الخدمات المتصلة بالدفاع المدني.

وأشارت المذكرة إلى مراعاة إدراج ما يقترحه الدفاع المدني من مواصفات قياسية، ولوائح فنية للمنتجات والخدمات المرتبطة لخطة الهيئة للمواصفات القياسية، واللوائح الفنية.

كما نصّت على أن يتولى الدفاع المدني رئاسة اللجان الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة بمهامه.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تأهيل الكوادر والكفاءات الفنية بين الطرفين والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية "ورش العمل، الندوات والمؤتمرات" بالمجالات التي تهم الطرفين، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الإعلام والتوعية وتبادل المعلومات والإصدارات بصفة مستمرة في المجالات المرتبطة بأنشطة التقييس والجودة والمطابقة في المملكة.

وركزت على استفادة الطرفين من المختصين والخبراء العاملين لديهم في تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بالطرق التي يتم الاتفاق عليها بينهما لتنفيذ المشاريع.

وشددت مذكرة التفاهم على ضرورة التعاون في مجالات الجودة والمطابقة واللوائح الخاصة بسلامة المستهلك مثل لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة كفاءة الطاقة؛ لتقييم وتحسين إجراءاتها لتقليص نسبة السلع غير المطابقة وحماية المستهلك والسوق.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:17 PM

مذكرة تفاهم بين "المدني" و"المواصفات" لتعزيز التعاون الفني

تشمل تحديد شروط السلامة لضمان حماية الأرواح والممتلكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأعرب الفريق "العمرو" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مؤكداً أنها تهدف إلى تحقيق التكامل في الأدوار للتعاون التام والتنسيق المستمر بين الطرفين؛ لوضع الخطط اللازمة لتطوير وإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، بما يخدم المصلحة العامة بين الطرفين.

وتوقع "العمرو" أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز وتطبيق الجودة والتميّز وإعداد الكفاءة العلمية والفنية في التخصصات المختلفة ومواءمة مخرجاته مع المتطلبات الوطنية بكل ما يتصل باختصاصات الدفاع المدني وخدماته؛ لدرء المخاطر وحماية الممتلكات ومكافحة الحريق وأخطار الحروب والكوارث والحوادث المختلفة، في السلم والحرب والطوارئ والوقاية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال "القصبي": التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات بين الطرفين، يؤدي إلى ترسيخ الثقة ورفع كفاءة المواصفات القياسية السعودية.

ونصّت مذكرة التفاهم على التعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية؛ لترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية الصادرة عن هيئة الإحصاء، لجميع الخدمات المتصلة بالدفاع المدني.

وأشارت المذكرة إلى مراعاة إدراج ما يقترحه الدفاع المدني من مواصفات قياسية، ولوائح فنية للمنتجات والخدمات المرتبطة لخطة الهيئة للمواصفات القياسية، واللوائح الفنية.

كما نصّت على أن يتولى الدفاع المدني رئاسة اللجان الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة بمهامه.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تأهيل الكوادر والكفاءات الفنية بين الطرفين والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية "ورش العمل، الندوات والمؤتمرات" بالمجالات التي تهم الطرفين، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الإعلام والتوعية وتبادل المعلومات والإصدارات بصفة مستمرة في المجالات المرتبطة بأنشطة التقييس والجودة والمطابقة في المملكة.

وركزت على استفادة الطرفين من المختصين والخبراء العاملين لديهم في تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بالطرق التي يتم الاتفاق عليها بينهما لتنفيذ المشاريع.

وشددت مذكرة التفاهم على ضرورة التعاون في مجالات الجودة والمطابقة واللوائح الخاصة بسلامة المستهلك مثل لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة كفاءة الطاقة؛ لتقييم وتحسين إجراءاتها لتقليص نسبة السلع غير المطابقة وحماية المستهلك والسوق.

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