رئاسة شؤون الحرمين تستبدل 1200 سجادة بصحن المطاف

"ودعاني": العملية تتم دورياً وفق جدولة زمنية وُضِعت سابقاً

بدّلت إدارة التطهير والسجاد بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ١٢٠٠ سجادة في صحن المطاف.

وقال مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني: عملية تغيير السجاد بالمسجد الحرام وساحاته وسطحه تتم بشكل دوري وفق جدولة زمنية وضعت مسبقاً، حيث تم تغيير ١٢٠٠ سجادة بصحن المطاف.

وأضاف: جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمتابعة نظافة السجاد أولاً بأول وتطهيره وتعطيره، وصيانة واستبدال ما يتلف منه.