كورونا في فلسطين: تسجيل 420 إصابة جديدة و827 حالة شفاء
نسبة التعافي ارتفعت إلى 80.3% و41 مريضاً في غرف العناية
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و827 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%، مشيرة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.
فيروس كورونا الجديد
كورونا في فلسطين: تسجيل 420 إصابة جديدة و827 حالة شفاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-29
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و827 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%، مشيرة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
04:13 PM
كورونا في فلسطين: تسجيل 420 إصابة جديدة و827 حالة شفاء
نسبة التعافي ارتفعت إلى 80.3% و41 مريضاً في غرف العناية
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و827 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%، مشيرة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.