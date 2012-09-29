وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%، مشيرة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.

كورونا في فلسطين: تسجيل 420 إصابة جديدة و827 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-29 سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و827 حالة تعافٍ. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%، مشيرة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 04:13 PM

كورونا في فلسطين: تسجيل 420 إصابة جديدة و827 حالة شفاء نسبة التعافي ارتفعت إلى 80.3% و41 مريضاً في غرف العناية





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سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و827 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%، مشيرة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.