النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خرج ولم يعد وفُقد في بريدة.. أسرة سعودية تناشد البحث عن والدهم الستيني

كان قد اختفى صباح اليوم عقب وصولهم من الرياض.. و"عون" تدخل على الخط

ناشدت أسرة سعودية مساعدتها في البحث عن والدهم المسن البالغ من العمر 67 سنة والذي خرج منذ صباح اليوم الخميس في بريدة، وذلك عقب وصولهم من الرياض إلى بريدة حي الروضة، ولم يعد حتى الآن.

ومن جهتها تلقت #جمعية_عون_للبحث_والانقاذ بلاغاً عن المفقود #علي_الفضل والذي فُقد صباح اليوم في #حي_الروضة #بريدة.


ودعت الأسرة قُراء "سبق"، أو كل من يشاهد والدهم إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على رقم التواصل 0562857069.

مناشده خرج ولم يعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خرج ولم يعد وفُقد في بريدة.. أسرة سعودية تناشد البحث عن والدهم الستيني
سبق

ناشدت أسرة سعودية مساعدتها في البحث عن والدهم المسن البالغ من العمر 67 سنة والذي خرج منذ صباح اليوم الخميس في بريدة، وذلك عقب وصولهم من الرياض إلى بريدة حي الروضة، ولم يعد حتى الآن.

ومن جهتها تلقت #جمعية_عون_للبحث_والانقاذ بلاغاً عن المفقود #علي_الفضل والذي فُقد صباح اليوم في #حي_الروضة #بريدة.


ودعت الأسرة قُراء "سبق"، أو كل من يشاهد والدهم إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على رقم التواصل 0562857069.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
03:57 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
06:18 PM

خرج ولم يعد وفُقد في بريدة.. أسرة سعودية تناشد البحث عن والدهم الستيني

كان قد اختفى صباح اليوم عقب وصولهم من الرياض.. و"عون" تدخل على الخط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
21,759

ناشدت أسرة سعودية مساعدتها في البحث عن والدهم المسن البالغ من العمر 67 سنة والذي خرج منذ صباح اليوم الخميس في بريدة، وذلك عقب وصولهم من الرياض إلى بريدة حي الروضة، ولم يعد حتى الآن.

ومن جهتها تلقت #جمعية_عون_للبحث_والانقاذ بلاغاً عن المفقود #علي_الفضل والذي فُقد صباح اليوم في #حي_الروضة #بريدة.


ودعت الأسرة قُراء "سبق"، أو كل من يشاهد والدهم إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على رقم التواصل 0562857069.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة