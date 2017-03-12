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مدير هيئة معروف نجران يلتقي مسؤول الجوازات الجديد بالمنطقة

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ مدير الجوازات بالمنطقة العميد سعد بن سعيد القحطاني، بمناسبة تكليفه مديرًا لجوازات المنطقة.

ونقل "القحطاني" تحية وتقدير الرئيس العام، فيما عبر العميد "القحطاني" عن تقديره لهذه الزيارة التي تعزز روح التعاون مع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران، مثمنًا جهود فرع الرئاسة العامة بالمنطقة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتأتي هذه الزيارة ترجمة لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند - حفظه الله-.

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مدير هيئة معروف نجران يلتقي مسؤول الجوازات الجديد بالمنطقة
سبق

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ مدير الجوازات بالمنطقة العميد سعد بن سعيد القحطاني، بمناسبة تكليفه مديرًا لجوازات المنطقة.

ونقل "القحطاني" تحية وتقدير الرئيس العام، فيما عبر العميد "القحطاني" عن تقديره لهذه الزيارة التي تعزز روح التعاون مع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران، مثمنًا جهود فرع الرئاسة العامة بالمنطقة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتأتي هذه الزيارة ترجمة لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند - حفظه الله-.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:56 PM

مدير هيئة معروف نجران يلتقي مسؤول الجوازات الجديد بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ مدير الجوازات بالمنطقة العميد سعد بن سعيد القحطاني، بمناسبة تكليفه مديرًا لجوازات المنطقة.

ونقل "القحطاني" تحية وتقدير الرئيس العام، فيما عبر العميد "القحطاني" عن تقديره لهذه الزيارة التي تعزز روح التعاون مع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران، مثمنًا جهود فرع الرئاسة العامة بالمنطقة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتأتي هذه الزيارة ترجمة لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند - حفظه الله-.

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