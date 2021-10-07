في نسخته الـ21 .. يزيد الراجحي يعلن جهوزيته لرالي المغرب الصحراوي

قال: سعيد بالعودة إلى أفريقيا والمشاركة في هذا الرالي الكلاسيكي

يستعد البطل السعودي يزيد الراجحي للمشاركة في النسخة الـ 21 من رالي المغرب الصحراوي والتي تمثل الجولة الرابعة من كأس العالم "الكروس كانتري" والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وسيخوض الراجحي تحدياً جديداً في المغرب على متن سيارة تويوتا هايلوكس بجانب ملاحه الإيرلندي مايكل أور وستكون هذه المشاركة الرابعة للبطل السعودي والثانية للثنائي في صحاري المغرب الشاسعة.

شد الفريق السعودي الرحال إلى شمال أفريقيا تحديداً إلى دولة المغرب الشقيقة لخوض غمار رالي المغرب الصحراوي. ويتألف الرالي المغربي من خمس مراحل على شكل حلقات دائرية بمسافة إجمالية تبلغ 2.686 كيلو متر منها 1633,52كيلومتر مراحل خاصة خاضعة للسرعة، عبر مسارات تغلب عليها الكثبان الرملية بالإضافة إلى مسارات تقنية تتطلب المهارات الملاحية.

ويبعد مقر الرالي عن مدينة زاكورة حوالي 7 كيلومترات، حيث يقبع مخيم المبيت في وسط الصحراء، وذلك لتقيد بالاحترازات الصحية الوقائية الصارمة للوقاية من كوفيد 19.

ويتطلَّع البطل السعودي ومتصدر كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "الكروس كانتري باها" وكأس أوروبا الى المنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج في الجولات الثلاث الأخيرة للظفر بلقب "كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة" الكروس كانتري.

من جهة أخرى، سيقوم فريق يزيد ريسينغ بتجربة سيارة ٢٠٢٢ المطورة من فئة (تي 1 +) والتي سيخوض فيها البطل السعودي النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية وبقية منافسات الرالي العام المقبل.

وتختلف مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس الرباعية الدفع الجديدة عن سابقتها، فقد تم إدخال العديد من التحسينات والتعديلات اليها أبرزها في حجم الإطارات والمحرك.

وسيبلغ حجم الإطارات الجديدة 37 بوصة بدلاً من 32 الحالية بعرض 12.6 بوصة بالإضافة إلى جهاز تعليق بارتداد اكبر. وأما على صعيد التحديثات التقنية، فقد تم استبدال محرك تويوتا هايلوكس الـ V8 بمحرك V6 المزود بشاحن توربو مزدوج بسعة 3.5 لتر قادرة على إنتاج قوة 415 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن-متر، أي أن المحرك الجديد يتفوق على أداء المحرك الثماني الأسطوانات التقليدية.

يذكر أن هذا المحرك هو المحرك المستخدم في سيارة لاند كروزر جي آر 300 سبورت.

وعبر أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي عن استعداده للرالي الصحراوي قائلاً: "سعيدٌ بالعودة الى أفريقيا، وبالتحديد إلى دولة المغرب الشقيقة والمشاركة في هذا الرالي الكلاسيكي الذي يعتبر واحداً من الراليات المهمة لنا والصعبة، معظم مسارات هذا الرالي مسارات صحراوية وهي من المحطات المفضلة لسياراتنا"

وقال: "رالي المغرب من الراليات الشاقة والمتعبة، لدينا خمسة أيام مليئة بالمنافسة الحامية، رالي المغرب يضيف مستوى آخر من التحدي إلى روزنامة الراليات الصحراوية"

وأكمل: "ينتظرنا تحدٍ جديد في الكثبان الرملية، ولكننا مستعدون لها وسندخل الرالي بمعنويات عالية جداً. كل ما علينا هو التركيز ووضع استراتيجية مناسبة لهذا الرالي للوصول إلى غايتنا وهدفنا".

"أتطلع للفوز بهذا الرالي والتصدر به، وأتمنى من الله أن يجعل التوفيق حليفنا في هذا الرالي".

وعبّر أور عن حماسه وتطلعه للجولة الرابعة من راليات الكروس كانتري لهذا الموسم قائلاً: "كان موسم 2019 الموسم الأول الذي خضت فيه تجربتي الأولى مع زميلي يزيد في صحاري المغرب وكانت تجربة رائعة للغاية. بالطبع لدينا تجربة رائعة معاً على متن سيارة تويوتا هايلوكس، أنا متحمس للغاية لهذه المنافسة، وبالرغم من خوض جولات الباها جميعاً مع الفريق إلا أن رالي المغرب ما زال التحدي الأكبر لي. ما زلت أحتاج إلى خبرة أكثر لهذا النوع من الراليات "كروس كانتري". ولكنني أشعر بالأفضل في كل مرة لأنني أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

"أنا متأكد جداً من أنه بإمكاننا القتال في المقدمة، وهذا هو هدفنا. إنه من دواعي سروري بأن أكون بجانب يزيد في هذه المنافسة"