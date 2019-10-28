"المديفر" يعود بموسم جديد من "في الصورة" على "روتانا خليجية"

أولى الحلقات تبثّ اليوم.. واللقاء مع رئيس الهيئة العامة للإحصاء

تنطلق مساء اليوم، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "في الصورة"، الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، أسبوعياً على شاشة "روتانا خليجية".

ويحاور "المديفر "، في الموسم الجديد، باقة من كبار المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين، ليضع جمهوره العريض في الصورة من أهم الأحداث التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية على كل الأصعدة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار والنقاش بكل شفافية وجراءة ووضوح وبأسلوب هادئ وذكي كعادة "المديفر".

ويعرض البرنامج الحواري، الذي يهدف إلى خدمة الجمهور السعودي ويتناول أهم مواضيع وهواجس المشاهدين، في الساعة التاسعة والنصف مساء كل يوم اثنين، وتستمر الحلقة لمدة 90 دقيقة.

وسيتم بث الحلقات لاحقاً عبر موقع "يوتيوب"، والفيديو حسب الطلب VOD، ومن خلال موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"سناب شات".

ويفتتح "في الصورة" موسمه الثاني بحلقة ولقاء خاص للدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء مع الإعلامي عبدالله المديفر.

ويتميز "المديفر" بأنه صاحب خبرة كبيرة في تقديم هذه النوعية من البرامج على الشاشة الصغيرة، وسبق أن قدم العديد من البرامج الحوارية وغيرها على قناة "روتانا خليجية"، ومنها البرنامج الحواري المتميز "في الصميم" على مدار موسمين خلال شهر رمضان الفضيل، وحقق نجاحًا ومتابعة جماهيرية عريضة في الموسمين، وأيضاً الموسم الأول من برنامج "في الصورة".