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بقرار من "صفحي".. جامعة بيشة تنشئ وحدة لخدمة ذوي شهداء ومصابي الواجب

إسهاماً من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه

أصدر رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، قرارًا إداريًا يفيد بإنشاء وحدة لذوي شهداء ومصابي الواجب، ترتبط مباشرة بمكتبه.

فيما تعنى هذه الوحدة بإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات من ذوي الشهداء ومصابي الواجب داخل الجامعة، إسهامًا من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه.

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بقرار من "صفحي".. جامعة بيشة تنشئ وحدة لخدمة ذوي شهداء ومصابي الواجب
سبق

أصدر رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، قرارًا إداريًا يفيد بإنشاء وحدة لذوي شهداء ومصابي الواجب، ترتبط مباشرة بمكتبه.

فيما تعنى هذه الوحدة بإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات من ذوي الشهداء ومصابي الواجب داخل الجامعة، إسهامًا من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:40 PM

بقرار من "صفحي".. جامعة بيشة تنشئ وحدة لخدمة ذوي شهداء ومصابي الواجب

إسهاماً من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، قرارًا إداريًا يفيد بإنشاء وحدة لذوي شهداء ومصابي الواجب، ترتبط مباشرة بمكتبه.

فيما تعنى هذه الوحدة بإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات من ذوي الشهداء ومصابي الواجب داخل الجامعة، إسهامًا من إدارتها في تقديم خدمات تليق بذوي جنود الوطن وشهدائه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,646
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,394
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,381

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