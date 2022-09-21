النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة جازان" تعقد ورشة عمل حول التعامل مع بلاغات (937)

راجعت برامج التحسين وهدفت لرضا العملاء

عقدت "صحة جازان" بالتعاون مع مركز (خدمة 937) بوزارة الصحة، ورشة عمل عن التعامل مع بلاغات مركز الاتصال بـ(خدمة 937) بقاعة المحاضرات بمستشفى الأمل والصحة النفسية، استهدفت عدداً من الموظفين بمركز (خدمة) بالمنطقة، ومنسقي الخدمة بالمرافق الصحية بجازان.

وناقشت الورشة آلية الإجراءات المعتمدة في التعامل مع البلاغات، كما تم مراجعة برامج التحسين الحالية والمستقبلية، والتي تهدف إلى رضا العملاء وتحقيق متطلباتهم.

ويُعدُّ مركز (خدمة 937) أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إِذْ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة جازان" تعقد ورشة عمل حول التعامل مع بلاغات (937)
سبق

عقدت "صحة جازان" بالتعاون مع مركز (خدمة 937) بوزارة الصحة، ورشة عمل عن التعامل مع بلاغات مركز الاتصال بـ(خدمة 937) بقاعة المحاضرات بمستشفى الأمل والصحة النفسية، استهدفت عدداً من الموظفين بمركز (خدمة) بالمنطقة، ومنسقي الخدمة بالمرافق الصحية بجازان.

وناقشت الورشة آلية الإجراءات المعتمدة في التعامل مع البلاغات، كما تم مراجعة برامج التحسين الحالية والمستقبلية، والتي تهدف إلى رضا العملاء وتحقيق متطلباتهم.

ويُعدُّ مركز (خدمة 937) أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إِذْ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
10:43 PM

"صحة جازان" تعقد ورشة عمل حول التعامل مع بلاغات (937)

راجعت برامج التحسين وهدفت لرضا العملاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
51

عقدت "صحة جازان" بالتعاون مع مركز (خدمة 937) بوزارة الصحة، ورشة عمل عن التعامل مع بلاغات مركز الاتصال بـ(خدمة 937) بقاعة المحاضرات بمستشفى الأمل والصحة النفسية، استهدفت عدداً من الموظفين بمركز (خدمة) بالمنطقة، ومنسقي الخدمة بالمرافق الصحية بجازان.

وناقشت الورشة آلية الإجراءات المعتمدة في التعامل مع البلاغات، كما تم مراجعة برامج التحسين الحالية والمستقبلية، والتي تهدف إلى رضا العملاء وتحقيق متطلباتهم.

ويُعدُّ مركز (خدمة 937) أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إِذْ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,814
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,001
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,964
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,539

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة